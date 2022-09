Se hai oggetti in ottone, ecco come pulirli e lucidarli in modo naturale

Gli oggetti in ottone per essere puliti e per rimuovere in maniera efficace le macchie da ossidazione devono essere trattati in un certo modo. Non occorre essere esperti per capire che l’ottone è un metallo di grande effetto sebbene non sia molto usato nei monile e negli oggetti di uso quotidiano. Ha un caldo colore rosso, brilla bene ed è ancora più bello se lucidato.

Anche se la pulizia non è sempre semplice possiamo preparare il nostro detergente naturale con oggetti domestici comuni come aceto, succo di limone, olio d’oliva o sale. Tutti questi ingredienti si trovano normalmente nella nostra dispensa e hanno un principio pulente e disinfettante che funziona alla perfezione per combattere l’ossidazione degli oggetti in ottone.

L’ottone è una lega composta da rame e zinco. Il contenuto di zinco nell’ottone può variare da circa il 30% all’88%, quindi un contenuto più elevato di zinco significa meno rame e una lega più dura. L’ottone più comune è composto dal 63% di rame e dal 37% di zinco. Si tratta di un metallo molto antico, conosciuto fin dal V millennio a.C., ma è stato sfruttato per la prima volta nell’era moderna in Inghilterra nel XVIII secolo. Ha molti usi industriali e decorativi grazie alla sua combinazione di aspetto robusto, il basso costo e la sua elevata resistenza.

Ingredienti per la pulizia degli oggetti in ottone

L’aceto è un ottimo detergente naturale per l’ottone. La pulizia dell’ottone si effettua spruzzando un po’ di miscela di aceto e acqua direttamente sull’ottone e strofinarlo con un panno morbido. La quantità ideale è di mezza tazza di aceto e il resto di acqua. Se vogliamo essere più precisi, calcoliamo 1/4 di aceto e il resto di acqua a temperatura ambiente.

Il sale è un componente naturale dell’acqua, il che significa che quando si pulisce con esso si addolcisce anche l’acqua. Un altro fatto interessante sul sale è che può aiutare a rimuovere l’appannamento dall’ottone. Per pulire l’ottone, bisogna mescolare il sale all’acqua e immergere gli oggetti in ottone nella miscela.

Dopo aver rimosso gli oggetti dalla soluzione, asciughiamoli e lucidiamoli con un panno morbido in microfibra o se presentano ancora imperfezioni con una spazzola a setole morbide. Se dobbiamo pulire oggetti molto sporchi, facciamo bollire il sale in acqua fino a formare una soluzione densa e procedere con l’immersione degli oggetti.

L’olio di oliva è un altro ottimo prodotto per rimuovere le macchie dall’ottone. Il metodo di pulizia concerne intingere un panno nell’olio e strofinare fino a quando la macchia non sarà sparita. Il succo di limone, invece, rimuove le macchie più spesse grazie alla sua naturale acidità. Strofinare il succo con una certa forza per togliere ogni residuo di ossidazione.

Il bicarbonato di sodio è un detergente naturale efficace per rimuovere le macchie soprattutto se causati da caffè, da tè o da altre bevande. Funziona egregiamente anche con i monili che risultano appannati. Tutto ciò che dobbiamo fare è mescolare quantità uguali di acqua e bicarbonato di sodio e immergere i prodotti nella miscela. Il risultato sarà stupefacente.