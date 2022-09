Torta sbrisolona: ecco come prepararla facilmente

La torta sbrisolona è un dolce originario del nord-Italia, e più precisamente della città di Mantova. Si tratta di un dolce della tradizione tipica contadina, per questo la ricetta originale, prima di essere affinata negli anni sino ad oggi, veniva preparata semplicemente con farina di mais, nocciole e strutto. Il suo nome in dialetto mantovano, “sbrisa”, indicava quello di cui viene composta e cioè le briciole; la torta infatti è conosciuta per la sua caratteristica di essere un insieme compatto di briciole di impasto. Ecco come prepararla!

Ingredienti per una torta da 20 cm

100 gr di farina di mais

100 gr di farina 00 o 0

1 tuorlo

scorza grattuggiata di 1 limone

100 gr di mandorle o se la trovate di farina di mandorle

100 gr di burro

essenza di vaniglia

100 gr di zucchero bianco + qualche cucchiaio per decorare

sale

10 mandorle intere

Procedimento

Se non avete trovato farina di mandorle non vi preoccupate, procedete così: in un mixer versate le mandorle insieme allo zucchero quindi trituratele il più finemente possibile facendo attenzione però a non ridurle a pasta (avviene per il rilascio dell’olio di mandorla).

Unite la farina di mandorle e zucchero alla farina di mais e 00 quindi mescolatele insieme con un cucchiaio prima di aggiungere anche un cucchiaino di essenza di vaniglia, la scorza di limone grattuggiata e un pizzico di sale; mescolante nuovamente il tutto.

Ora unite il tuorlo ed il burro freddo che taglierete a piccoli pezzetti, meglio a fiocchetti se riuscite, quindi iniziate ad impastare con le mani fino ad ottenere un insieme di briciole granulose.

Prendete lo stampo da torta e foderate con carta forno quindi versatevi all’interno le vostre briciole; con una mano compattate bene tutta la superficie in modo che la torta prenda la sua forma all’interno della tortiera. Decorate con le mandorle e una spolverate di zucchero.

Impostate il forno statico a 180° e quando sarà caldo inserite la torta. Fate cuocere per 20 minuti prima di abbassare a 170° e far finire di cuocere per altri 10-15 minuti. Controllate che la superficie non scurisca troppo, in caso usate dell’alluminio a copertura per evitarlo.

Tirate fuori dal forno quando risulterà pronta e lasciatela raffreddare prima di servirla.

Buon appetito!