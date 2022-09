Le orchidee sono native dei tropici, ma anche se giungono dall’equatore, si sono disposte molto bene nei nostri appartamenti e ci regalano fiori coloratissimi e molto durevoli. Aderiscono alla famiglia delle orcidaceae e esaltano una ampia gamma di specie, alcune maturano spontanee, altre sono coltivate. L’orchidea, e dotata di radici aeree, cioè è epifite. Diverse vivono e trovano il loro habitat naturale su rocce che sono rivestite da frammenti di verde come muschi e licheni.

Le orchidee più note, che sono le Phalenopsis, ma anche molte altre, sono di colore verde solitamente parecchio intenso ed evidenziato, alcune perfino arrivano ad un tono scintillante. Hanno da due a sei foglie molto grandi, che sono ordinate vicine tra di loro e si mostrano compatte e carnose.

Tutti se lo chiedono: ecco svelato dove mettere l’orchidea a casa

La pianta di questo tipo di orchidea non è fornita di un bulbo di tipo abituale e conserva l’acqua attraverso le foglie che sono parecchio importanti per la sua vita. Le piante hanno molteplici radici che sono grosse e ramificate e fanno attaccare fortemente l’orchidea al substrato terroso. Non tutti sono esperti di giardinaggio, ma con una po’ di buona volontà ci si può incuriosire ed imparare come coltivare o dove collocare le orchidee in casa, visto che sono tra i fiori prediletti dalle donne. La bellezza di possedere le piante in casa e guardarle crescere, con il nostro pollice verde rende contenti.

Apprendere poi il modo di riuscire a conservare la pianta viva e germogliata più a lungo possibile è il massimo dell’appagamento per chi ama i fiori. L’orchidea è tra i fiori più affascinanti e si presta tanto bene a vivere tra le mura domestiche, anche in appartamento, l’importante è imparare a pendersene cura e sapere il luogo migliore dove piazzarla in casa. Le orchidee giungono dalla zona tropicale e quindi prediligono quel clima e la luce, ma non apprezzano essere esposte in linea diretta ai raggi solari.

L’appartamento è quindi perfetto per coltivare un’orchidea, la zona dove dobbiamo porla deve però essere a sud o ad est, meglio se dietro una tenda in modo che i raggi del sole non le giungano direttamente. Attenzione però che il sole le arrivi, l’insufficienza di luce è il motivo per cui non si hanno fiori.