Una delle sostanze naturali che possono avere utilizzi casalinghi in tanti campi è l’acido citrico. Dalle superfici del bagno al bucato fino ai capelli, l’acido citrico è veramente multiuso. Lo potete trovare agevolmente in commercio, sia in polvere sia in granuli, e viene impiegato diluito.

Ecologica ed efficace, tale sostanza merita attenzione perché se utilizzata Parliamo di un composto naturale che, a contatto con l’acqua, genera una soluzione acida ottima contro lo sporco.

Acido citrico come alleato multiuso in casa: ecco i vantaggi e dove comprarlo

L’acido citrico utilizzato per le pulizie e il bucato mostra molti vantaggi. Prima di tutto, sul portafoglio familiare. Difatti, con una sola materia prima potete realizzare svariati prodotti e ciò ovviamente diminuisce le spese per i detersivi.

Poi, questa sostanza è assolutamente equivalente ad altre sostanze acide dei detergenti; significa che non perderete nulla in efficacia. Valida alternativa all’aceto, è perfino meno inquinante e ne basta una ridotta quantità per un ottimo risultato. Poi, diminuisce il rischio di allergie e non rimane alcun odore dopo l’uso.

Abbiate presente che i preparati a base di questa sostanza diluito possono perdurare fino a un mese se ben mantenuti. Per la diluizione potete adoperare sia acqua del rubinetto sia acqua distillata, a seconda di quella che hai a disposizione. Gli usi più efficienti dell’acido citrico riguardano la pulizia di lavatrici, lavastoviglie e superfici domestiche. Siffatto composto, infatti, può essere impiegato come anticalcare fai da te in una soluzione al 15% (150 gr in 1 lt d’acqua).

Impiegatelo anche per igienizzare sanitari e WC in una soluzione più concentrata (300 gr per litro). Anche la lavatrice e la lavastoviglie avranno beneficio dall’impiego dell’acido citrico (15%) come disincrostante. gettatene un litro nel cestello vuoto della lavatrice o nel cassetto della lavastoviglie e procedete a un lavaggio ad elevate temperature.

L’acido citrico ha anche effetto brillantante (15%) sulle stoviglie se impiegato nella vaschetta del detersivo nei lavaggi abituali. Utilizza questa soluzione per scolorire le fughe del pavimento, pulire vetri e specchi e far splendere le pentole. Se gli scarichi sono otturati, versa 100 gr di bicarbonato e una soluzione di acido citrico (30 gr) e acqua (200 ml).

Vedrete che torneranno a funzionare. Ecco quindi come utilizzarlo in casa per svariati compiti.