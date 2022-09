Se esistono tantissime persone riservate, famose per essere capaci di “farsi gli affari propri” con grande naturalezza, lo stesso non si può dire per altre personalità che inevitabilmente rappresentano il concetto opposto a quello evidenziato: gli impiccioni non sono solo amanti del pettegolezzo ma sono anche portati nel “farsi gli affari degli altri” con grande naturalezza ed in molti casi senza provare imbarazzo, sentimento che magari potrebbe condizionare chiunque altro al loro posto. Secondo lo zodiaco i segni impiccioni sono esattamente i seguenti.

Attenzione ai segni “impiccioni” dello zodiaco. Sono questi!

Acquario

Non è neanche in grado di nascondere questa prerogativa che lo rende un discreto ficcanaso ma anche un grande osservatore. Questa capacità trova applicazione soprattutto in contesti “poco ortodossi” in quanto Acquario viene a conoscenza degli affari di tutti, privati, personali e anche molto dettagliati. Solitmente questo avviene per diletto e nient’altro.

Bilancia

Apparentemente poco invadenti ma in realtà estremamente curiosi, se non opportunamente “limitati” i Bilancia sono invadenti anche fisicamente in quanto hanno la pessima abitudine di “auto invitarsi” oppure trovare altri escamotage per poter stare al centro dell’attenzione. Bilancia fa questo soprattutto per acquisire informazioni.

Leone

E’ un pettegolo nato quindi quasi naturalmente è portato a “farsi gli affari non propri” con naturalezza ma anche con una discreta dose di discrezione. La propria simpatia lo avvantaggia e lo fa sembraree meno invadente e fastidioso di quanto non sarebbe in realtà. Ecco perchè Leone con poche domande riesce a sapere tutto di tutti. Ed è anche difficile nascondere loro informazioni!