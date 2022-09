Da oramai oltre cinquant’anni, la televisione costituisce uno strumento fondamentale, qualcosa che è concettualmente e rapidamente divenuto molto di più di un semplice elettrodomestico ma la principale fonte di informazioni, notizie ma anche intrattenimento e svago che ha evidenziato una natura profondamente “teledipendente” di una larga fetta di italiani, che da sempre si sono “rifiutati” di abituarsi al concetto di una tassa applicata alla televisione, ossia quella che viene chiamata abitualmente Canone Rai.

Tassazione televisiva

Si tratta del nome ufficiale seppur non corretto della tassa televisiva per il nostro paese, non corretto perchè non è una vera e propria forma di canone ma una imposta in tutti i sensi, sviluppata dallo Stato e necessaria per finanziare il servizio pubblico nazionale, da qui l’associazione con Rai (anche se non è l’unico ente televisivo che ne “trae beneficio”), che ha portato ad una vera “resistenza” nei confronti di questo obbligo di pagamento.

Canone Rai, hai questa età? Se sì, smetti subito di pagare!

Fondamentalmente, trattandosi di una tassa, deve essere pagata a cadenza annuale da chiunque disponga di almeno un apparecchio televisivo, indifferentemente dal suo utilizzo. Infatti, è una tassa basata sul possesso e non sul “consumo” del prodotto, che almeno fino alla fine del 2022 consiste in una soluzione dilazionata di 90 euro, divisa sulla bolletta dell’energia elettrica su 10 mesi.

Ogni importo viene opportunamente “ridotto” dallo stato, che ha comunque concepito diverse forme di esenzioni per categorie specifiche. Ad esempio può essere esentato dal pagamento del Canone Rai chiunque può dimostrare di non disporre di apparecchio televisivo, ma anche chi ha superato una certa età anagrafica, che è quella di 75 anni.

Per poter godere dell’esenzione completa bisogna anche dimostrare di non disporre un reddito annuo superiore a 8000 euro a patto che il richiedente non conviva con altre persone diverse dal coniuge, titolari di reddito proprio o che sia in possesso di un reddito che, unitamente a quello dei soggetti conviventi.

E’ possibile fare richiesta dell’esenzione utilizzando il modulo apposito messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate attraverso il sito ufficiale.