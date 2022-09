Come ben sappiamo, esistono moltissimi collezionisti, che lo fanno per mestiere o semplice te per hobby. Si può collezionare di tutto, le monete, gli orologi, i gettoni, i francobolli e moltissime altre cose. Il più comune rimane però il collezionismo di francobolli. Qualche francobollo è davvero molto raro.

Collezionare francobolli non è molto semplice, infatti si deve cercare molto, soprattutto per quelli più rari e ci vogliono moltissime competenze per scegliere quello giusto da aggiungere alla propria collezione.

Il valore di questi piccoli oggetti, può variare da francobollo a francobollo e possono valere anche tanto. Possederne uno raro, può cambiare la tua vita.

Andiamo quindi a vedere quali sono quelli che valgono di più, che siano italiani o addirittura mondiali. Vediamo anche come riconoscerli e magari anche il loro valore economico nel caso si volessero vendere e farci qualche soldo.

Chi ha trovato questo francobollo è diventato ricco: ecco quale

Da sempre questo temine fa pensare ad oggetti da collezione, dato che ormai si usano raramente. Anche se può sembrare strano, ancora oggi sono tante le persone che fanno questo tipo di collezioni e vogliono trovare quello più raro in assoluto e magari quello più costoso.

Proprio come le monete rare anche i francobolli hanno delle caratteristiche in particolari che danno valore. Ad esempio al primo posto dobbiamo considerare la tiratura, cioè il numero di copie prodotte. Maggiore è il numero di copie e minore sarà il loro valore economico.

Abbiamo poi i pezzi con errori nelle raffigurazioni, che sono considerati molto rari e quindi valgono di più. Bisogna però saperli riconoscere. Un’altra cosa da considera è l’età del francobollo. La rarità è legata anche alla data di emissione.

Tra i francobolli più rari e più di valore abbiamo sicuramente il British Guyana 1cent Black Magente. Ma andiamo a vedere il suo valore economico.

La cifra sorprenderà tutto, infatti può arrivare anche a 9.000.000 di euro. Ovviamente si tratta di un francobollo molto raro e difficile da trovare dato che si tratta di un pezzo unico al mondo.