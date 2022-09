Il mondo delle criptovalute sta “subendo” una flessione dal punto di vista della popolarità e quindi anche del valore economico, trattandosi di risorse economiche estremamente volatili, che non essendo determinate nel valore da autorità centrali come banche o i singoli stati, vedono il proprio successo o il proprio fallimento “causato” proprio dall’interesse nei loro confronti. Le criptovalute costituiscono un concetto prima di qualcosa di concreto, che è nato nelle ultime decadi del 20° secolo, inizialmente solo come idea, per diventare qualcosa di concreto con lo sviluppo di Bitcoin nel 2009. In pochi anni hanno iniziato a rendersi necessari strumenti come gli asset e le varie applicazioni di gestione, vendita ed acquisto di queste valute, come qualsiasi altra forma economica, ed in tal senso il ruolo che ha avuto Crypto.com è stato fin da subito molto importante. Ma è sicuro?

Crypto.com è un sito davvero affidabile? Ecco il parere degli utenti

In primis è meglio specificare cos’è Crypto.com: si tratta di un’exchange di criptovalute, ossia una piattaforma molto diversificata ed ampia che ha esattamente il ruolo appena accnnato ma che garantisce anche altre potenzialità, come la possibilità di investire le proprie valute, sviluppare diverse forme di assicurazioni ed utilizzare numerose tipologie di carte e strumenti analoghi. E’ inoltre proprietaria di una valuta propria, Cronos (CRO), che può essere scambiata ed utilizzata come qualsiasi altra criptovaluta.

Crypto.com è una società che ha inizialmente faticato ad imporsi ma che oggi rappresenta una vera e propria certezza nel campo delle criptovalute. E’ la soluzione giusta se si vuole avere un controllo totale sulle proprie valute, rappresentando la scelta migliore in tal senso.

Tra i punti meno positivi spiccano i costi di commissione tra le transazioni che sono mediamente elevati, soprattutto se rapportati a quelli di altri esercizi di trading, a fronte di una maggiore duttilità. Il supporto è molto valido ma è totalmente in lingua inglese, idioma che risulta consigliabile se abbiamo intenzione di diventare “utenti” di Crypto.com.