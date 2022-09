Con i tempi che cambiano, cambiano anche i metodi di pagamento. Si va sempre di più a sviluppare il pagamento elettronico tramite carte di credito, carte di debito o carte prepagate. Con esse infatti, tramite l’estratto conto si possono tenere sotto controllo le spese che si fanno e lo si può fare anche da casa. Come abbiamo già detto, ci sono vari tipi di carta. Ad esempio abbiamo le carte di credito, a saldo, le revolving, quelle a opzione e le carte ricaricabili. Ma in comunque hanno che si può controllare sempre l’estratto conto. Quest’ultimo è l’insieme di tutte le spese effettuate.

Con l’estratto conto si possono vedere tutte spese avute con la carta, con tutte le date, la descrizione e l’importo. Se ci sono errori, si possono chiedere anche dei rimborsi, basta accorgersene entro 13 mesi dalla data di ricezione.

Dove trovo l’estratto conto? Ecco la guida che farà al caso tuo

Come stavamo dicendo, questo documento si può scaricare anche da casa, online. Questo solo se si ha un conto con una banca online o con dei servizi online. Alcune banche, anche se sono fisiche, hanno delle applicazioni apposite, che permettono di gestire il conto direttamente da casa. Per scaricare o solamente per vedere l’estratto conto, basterà andare nell’area personale tramite il web o applicazioni. Si deve poi selezionare la la carta d’interesse e cercare nella pagina l’estratto conto, così da scaricarlo in pochi secondi.

Ci sono delle banche fisiche che però non hanno nessun applicazione associata e quindi non si può vedere il documento da casa, ma bisogna aspettare quello cartaceo. Il cartaceo di solito, arriva a casa a inizio anno e vale per l’anno precedente. C’è da dire però, che ormai sono rare queste banche, dato che con la digitalizzazione, quasi tutto avviene online.

A volte può anche capitare che la persona non ne sia in grado e quindi deve per forza aspettare quello cartaceo. Anche in quel caso però, è meglio controllarlo, per eventuali errori.