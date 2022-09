Ecco come realizzare un orto-giardino: non solo bello, ma anche utilissimo!

Realizzare un orto-giardino, un tuo spazio verde nel prato o sul terrazzo, aggiunge bellezza e ti regala enormi soddisfazioni. Il tuo angolo verde non solo ti ripagherà delle attenzioni che gli dedicherai, ma ti darà ortaggi genuini e buoni da mangiare. Ecco come creare un orto-giardino in pochi, semplici passi.

Realizzare un orto-giardino: i passi per farlo

È una tendenza che sta prendendo piede, sia nel prato, sia sul balcone di casa. Realizzare un piccolo orto-giardino di dimensioni tali che potrai curare da solo. Dalla preparazione del terreno fino alla raccolta degli ortaggi, il tuo orto-giardino ti riempirà di tante soddisfazioni. Potrai scegliere se destinarlo alle verdure, alle piante aromatiche, ai fiori oppure fare un mix. Tutto ciò che ti occorrerà sarà entusiasmo, un po’ di tempo libero e la voglia di sporcarti le mani.

Scegli la posizione e la forma

Per realizzare un orto-giardino dovrai scegliere dove farlo. L’ideale sarebbe posizionarlo in un angolo esposto al sole, lontano da possibili ombre e correnti d’aria. E, soprattutto, dovrà essere collocato vicino a una fonte d’acqua, in modo tale da annaffiarlo con facilità. Se sei alle prime armi e non disponi di molto spazio, ti converrà progettare un orto-giardino di forma quadrangolare. In questo modo, potrai destinare una coltura a ogni quadrante e praticare la rotazione annuale delle colture. Così facendo, renderai il terreno più fertile e proteggerai le tue piante dalle aggressioni dei parassiti.

Prepara il terreno per l’orto-giardino

Munito di un rastrello dovrai pulire il terreno da pietre ed erbacce infestanti. Potrai dovrai vangare il substrato, smuoverlo, per renderlo più soffice e ossigenato, rivoltare le zolle. Aspetta un paio di settimane e poi, servendoti di una zappa, rimuovi i nuovi germogli delle erbe, eventuali sassi rimasti e spezzetta le zolle.

È tempo di concimare

Una volta deciso quali colture fare, dovrai concimare il terreno. La tipologia del concime cambierà a seconda delle piante che vorrai coltivare. L’ideale sarebbe aggiungere del compost o del letame maturo, per favorire una migliore crescita degli ortaggi.

La scelta delle piante

Se i quadranti del tuo orto-giardino sono ampi a sufficienza, potrai considerare perfino di piantare diverse specie, avendo cura di abbinare gli ortaggi nel modo giusto. Potresti, per esempio, destinare uno spazio alla coltura di ortaggi da bulbo e un altro spazio alle verdure a foglia. Ciò che conta sarà lasciare lo spazio necessario allo sviluppo di ogni piantina.

La pacciamatura

Infine, faresti bene a coprire il suolo intorno alle piantine, con la tecnica della pacciamatura, affinché le erbe infestanti non abbiano la luce e lo spazio per diffondersi nel tuo orto-giardino. In questo modo, il terreno manterrà l’umidità in estate e il calore in inverno. Per farlo, potresti usare un telo pacciamante o creare tu una pacciamatura con foglie secche, corteccia, paglia, erba di sfalcio, compost e segatura.