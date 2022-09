Nel nostro piccolo, tutti possiamo contare su un livello di influenza che condiziona in maniera più o meno marcata l’operato e le scelte altrui. Tutto dipende dalla nostra capacità di imprimere la nostora influenza su cose e persone ed è indiscutibile che chi riesce ad essere influente viene “considerato” in maniera diversa rispetto a chi invece passa inosservato. E nel mondo degli uomini ciò è ancora più vero e percepibile. Quasi tutti gli uomini infatti vorrebbero essere influenti o comunque esserlo il più possibile ma questa prerogativa è per forza di cose rivolta ad una ristretta cerchia di persone. Quali sono?

Ecco i 3 uomini più influenti secondo lo zodiaco

Pesci

Anche se non ama la luce dei riflettori l’opinione dell’uomo Pesci è sempre tenuta in considerazione perchè non è mai banale, e non parla mai “a vanvera”. Si tratta di un profilo profondo e fortemente empatico che con poche parole ragionate riesce a “piegare” la volontà altrui.

Vergine

Vergine difficilmente si espone a meno che non si senta realmente interpellato in qualche argomento. Ma riesce a condizionare parecchio l’opinione altrui anche se non è la sua intenzione. Questo perchè Vergine sviluppa le proprie idee con il tempo, è un profilo ragionato.

Ariete

Ariete non è un raffinato comunicatore ma sa farsi rispettare e soprattutto sa come farsi ascoltare. Ariete fa diventare semplici concetti molto complessi e questo lo rende carismatico e quantomeno rispettato anche da parte di chi non apprezza il suo modo di fare. Sa come parlare con tutti e questo è un grande pregio.