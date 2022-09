Ecco il trucco per riprodurre il basilico all’infinito che ti farà risparmiare

Per riprodurre il basilico all’infinito esiste un trucco che ci farà risparmiare un bel po’ soprattutto se ne consumiamo molto. Il basilico (Ocimum basilicum) è un’erba popolare con un’ampia gamma di usi culinari e medicinali. Fa parte della famiglia della menta ed è originario dell’India e di altri Paesi tropicali.

Questa pianta aromatica è relativamente facile da coltivare sia all’interno che all’esterno. Se scegliamo di coltivare il basilico in casa, un sistema idroponico è una buona opzione. I sistemi idroponici sono un tipo di giardinaggio che non utilizza il terreno. Le piante vengono invece coltivate in una soluzione a base d’acqua arricchita di sostanze nutritive. Questi sistemi sono molto efficienti e possono produrre molto basilico in uno spazio ridotto.

Ti potrebbe interessare: Puzza di spazzatura in casa? Ecco alcuni trucchetti geniali per eliminarla

Riprodurre il basilico all’infinito

Per coltivare il basilico in un sistema idroponico, sono necessari i seguenti elementi: la soluzione nutritiva, sistema idroponico, vasi a rete, luci per piante e semi di basilico.

Possiamo acquistare una soluzione nutritiva già pronta o prepararla noi stessi aggiungendo all’acqua alcune sostanze nutritive come potassio, fosforo e azoto. Nel sistema idroponico coltiveremo i nostri semi di basilico: basterà scegliere il modello e la soluzione più adatta alle nostre esigenze. Ma possiamo anche creare il nostro sistema idroponico utilizzando contenitori come secchi o grandi contenitori di plastica.

I semi di basilico verranno poi piantati nei vasi a rete, ovvero dei vasi con fori abbastanza grandi da consentire il passaggio dell’acqua, ma abbastanza piccoli da mantenere le radici del basilico all’interno. I sistemi idroponici utilizzano luci per simulare la luce del sole. Queste luci possono essere costituite da qualsiasi tipo di lampadina, come quelle a fluorescenza o a LED.

Come impostare il sistema idroponico

Un buon posto per installare un sistema idroponico è un tavolo lungo una parete. Scegliamo contenitori facili da pulire, preferibilmente con fori per il passaggio dell’acqua. Successivamente, è necessario aggiungere il substrato di coltivazione. Il terreno di coltura è quello in cui cresceranno le radici e aiuterà a trattenere l’acqua.

I substrati di coltivazione più comuni utilizzati nei sistemi idroponici sono l’argilla espansa, i ciottoli, la ghiaia o la fibra di cocco. Il substrato di coltivazione più facile da usare è l’argilla espansa. È anche possibile combinare i substrati di coltivazione, ad esempio mescolando ciottoli e argilla espansa. È inoltre necessario aggiungere un troppopieno nella parte superiore del sistema.

Prima di piantare i semi di basilico, preparate il terreno di coltura. Mescoliamo il terreno di coltura e l’acqua in un secchio finché il terreno di coltura non avrà assorbito tutta l’acqua. Poi, mettiamo la miscela sul fondo di ogni contenitore. La profondità deve essere di circa 5 centimetri. Posizioniamo quindi un seme in ogni contenitore a circa un centimetro di profondità dalla superficie del terreno di coltura.

Una volta che le piante di basilico iniziano a crescere, hanno bisogno di cure quotidiane come controllare il livello dell’acqua che non deve mai asciugarsi. e nutrire il basilico ogni giorno con una soluzione nutritiva diluita. Le piante di basilico crescono rapidamente. Quando le piante iniziano a fiorire, si può tagliare la cima delle piante.