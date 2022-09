E’ possibile essere fastidiosi in molti modi diversi, nel comportamento, nel modo di operare ma anche in quello di parlare, e non sempre queste metodologie sono intenzionali. Anzi, spesso si tratta di modus operandi che sono così naturali da non essere interpretati come “dannosi” per la psiche altrui. Anche tra le personalità femminili esistono diversi profili estremamente fastidiosi, su più “livelli”. Quali sono secondo lo zodiaco le donne più fastidiose di tutte?

Ecco le donne più difficili da sopportare. Ci sei anche tu?

Vergine

Non ha mai torto, o almeno è quello che pensa lei, ma paradossalmente non è questo il tratto che la rende così difficile da sopportare, ma il tratto che la porta ad essere una vera calamità per la quiete altrui quando porta avanti i propri discorsi. L’avere ragione non implica un comportamento del genere ma la Vergine non lo sa e si sente legittimata nel farlo.

Capricorno

E’ una donna forte, e non manca occasione per ricordarlo ai presenti. A volte però esagera, e questa forma di presunzione mista ad una certa volontà ad imporre il proprio pensiero è sicuramente divisiva. C’è chi la sopporta e la rispetta, ma una larga fetta di persone ne è facilmente stressata.

Bilancia

Appaiono “finte”, troppo buone e perfette e quindi antipatiche a pelle. In realtà conoscendole a sufficienza le Pesci sono realmente molto “affidabili” e trasparenti ma va detto che non riescono ad apparire imperfette e non pensano che provare ad essere autoironiche e ridere di loro stesse possa aiutarle ad essere considerate meno difficili da sopportare.