La capacità di mantenere il controllo della propria personalità e del proprio carattere anche nelle situazioni più complesse ed articolate è sicuramente sintomo di grande maturità e decisione. Essere compassati è proprio la capacità che porta una definita categoria di persone a mantenere un controllo assoluto sulla propria capacità decisionale nonchè nervosa. I compassati secondo lo zodiaco non sono così infrequenti ma non sono tutti uguali, si tratta molto spesso di flemmatici nati ma anche di persone che hanno imparato a diventarlo. Ecco i segni più compassati!

I segni zodiacali più compassati di tutti! Cosa significa e quali sono?

Leone

Placidi ma non sempre così tranquilli come potrebbe sembrare, i Leone sono famosi per mantenere una sorta di flemma quasi perenne ma che non significa che non è possibile farli “scattare”, ma è più difficile. Rispetto ad altri flemmatici è meno “ragionato” ma sicuramente è dotato di un buon autocontrollo.

Bilancia

Compassato fino a rasentare l’estremo, Bilancia è indubbiamente un profilo che difficilmente perde la pazienza, ma che non appare quasi mai in controllo completo. Rispetto ad altri segni è quello che “lavora di più” sul mantenere i ritmi bassi e di non lasciarsi prendere dalla foga e dalle proprie emozioni.

Pesci

E’ molto sensibile ma costituisce un buon connubio tra l’istinto e la ragione, e questo lo porta ad avere una buona consapevolezza delle proprie azioni. E’ difficile vedere un Pesci fuori controllo anche se è un emotivo riesce sempre a mantenere un livello minimo di controllo delle proprie azioni.