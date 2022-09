INPS è il principale nonchè più ampio e diversificato ente previdenziale che opera del nostro paese, nonchè una delle più importanti enti dello stato. Il ruolo dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale è come facilmente intuibile fondamentale per qualsiasi ordinamento professionale, in quanto per accumulare contributi, essere sottoposti ad un regolare contratto o condizione lavorativa, ottenere pensione ma anche un grande numero di agevolazioni di vario tipo, come è risultato evidente durante la pandemia, contesto storico che è ancora molto “vicino” e che ha evidenziato sia i miglioramenti della struttura telematica INPS ma ha anche evidenziato diversi difetti del portale, che è comunque molto attivo.

INPS: ecco la guida per accedere alla tua area personale

Infatti da molti anni l’INPS ha deciso di modernizzare la propria struttura, ed oggi quasi tutti i servizi legati all’Istituto della Previdenza Sociale sono ottenibili proprio attraverso il portale telematico, raggiungibile dai cittadini attraverso il sito ufficiale oppure attraverso l’app messa a disposizione per la stragrande maggioranza di cittadini. Ma come si accede all’area personale INPS?

Dallo scorso anno non è più possibile accederee utilizzando il tradizionale PIN (solo per chi risiede all’estero sarà permesso l’uso del PIN), ossia il codice numerico messo a disposizione dal medesimo ente, mentre bisogna utilizzare le varie forme di riconoscimento come Carta d’Identità Elettronica (CIE), Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) oppure la Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

Per ottenere accesso al servizio “area personale” INPS è sufficiente recarsi presso l’Area Personale e una volta effettuato l’accesso bisogna “Accedi al servizio”, all’interno della relativa scheda prestazione. In alternativa, entra nell’area “Prestazioni e servizi” e poi in “Servizi” e cliccando sul link al relativo servizio accedi direttamente alla maschera di autenticazione.

I cittadini impossibilitati ad utilizzare in autonomia i servizi online INPS possono delegare una persona di fiducia all’esercizio dei propri diritti nei confronti dell’Istituto.