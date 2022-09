Insalata di pollo: come preparare un ottimo piatto unico estivo

L’insalata di pollo è sicuramente uno tra i piatti più conosciuti, oggi, soprattutto in virtù della sua capacità di fornire un pasto completo, veloce e leggero in un unica portata. Ha le sue origini probabilmente nella cucina anglosassone ma è un piatto globale, preparato sia negli USA che in Germania o in Italia. Si compone principalmente di vegetali e pollo legati insieme da una salsa come la maionese. Si possono inoltre aggiungere frutta secca o uova sode per arricchirla ulteriormente. Ecco come prepararne una veloce e leggera.

Ingredienti per 4 persone

480 gr di pollo lesso o ai ferri, freddo

4 pomodori medi

100 gr di sedano

1 lattuga

20 olive denocciolate

maionese

sale

pepe

Procedimento

Come prima cosa, il pollo. Potete utilizzare tranquillamente del pollo avanzato del giorno prima o cucinarlo appositamente ma in questo caso utilizzatelo il giorno dopo la sua preparazione. In questo modo la carna sarà più asciutta e si sfilaccerà meglio. Non siete obbligati ad usare solamente il petto, le cosce sono ottime ed anzi anche più saporite. Detto questo…

Iniziate sfilacciando il pollo con 2 forchette o con un coltello, come vi viene meglio.

Lavata e pulite le verdure partendo dalla lattuga, eliminando le foglie più esterne, al sedano, rimuovendo le fibre esterne utilizzando un pelapatate, e ai pomodori, tagliandoli a spicchi.

Tagliate a pezzetti il sedano e unitelo al pollo quindi mescolateli e successivamente unite anche il pomodoro e la lattuga tagliata a strisce non troppo grandi ed infine 14 olive tagliate a metà.

Versate 3-4 cucchiai di maionese e mescolate bene aggiustando di sale e pepe.

Decorate con le ultime olive e servite la vostra insalata di pollo!

Per una insalata ancora più ricca potete aggiungere dei pezzetti di parmiggiano reggiano.

Buon appetito!