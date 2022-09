Oggi “tira molto” il concetto di donna forte, radicato e diffuso dall’idea di Girl Power, una forma di emancipazione applicata alla maggior parte dei contesti sociali che ha sicuramente avuto un enorme peso nella concezione del mondo femmilile che oramai non è solo costituito dalla donna “accondiscendente”. Tuttavia non sono tutte uguali e per molte donne famose per essere fortemente indipendenti ed accentratrici, molte altre non sono famose per essere così emancipate e indipendenti. Anzi si tratta di donne che hanno bisogno di un supporto costante, non necessariamente coadiuvato da un partner, beninteso.

Le donne meno indipendenti dello zodiaco sono queste 3. Lo sapevi?

Pesci

Pesci non si fa problemi ad interpretarsi come persona unica, forte e single all’occorrenza. Però sa bene che da sola non potrebbe fare molto, anche se si tratta di una donna che potrebbe essere indipendente al 100 %, ma semplicemente non lo vuole. Si considere parte di un tutto e non una entità singola.

Acquario

Acquario è romantica ma il suo più grande pregio/difetto è che necessita di stare sempre con qualcuno, che sia un parente, un amico o il partner di turno. Tende ad impigrirsi un po’ troppo e diventa purtroppo anche abbastanza spesso troppo dipendente nei confronti di qualcuno.

Bilancia

Ama dare un’idea di donna forte e indipendente. Se ci sono pochi dubbi sulla prima considerazione, sulla seconda la situazione è più complessa in quanto non è famosa per restare fortemente indipndente. Si fida molto, forse troppo, delle opinioni altrui e questo non è sempre positivo.