Nessuno lo sa, ma questi sono i migliori oli nutrienti per la pelle: ecco quali

Tutti i tipi di pelle hanno bisogno di idratazione, quindi è importante sapere quali sono i migliori oli nutrienti per la pelle. Vuoi scoprirli e capire come usarli al meglio?

Non è vero che chi ha la pelle grassa non può usare olii per l’idratazione, anzi. Sfatiamo questo mito e capiamo quali sono gli oli migliori per la pelle.

Oli nutrienti: quali usare e come usarli

1 – Olio di argan per tutti i tipi di pelle

È sicuramente uno degli oli vegetali più famosi. Molto idratante e riesce ad addolcire l’epidermide ed è ottimo per prevenire l’invecchiamento cutaneo dovuto alle condizioni climatiche. Si usa sia per combattere la pelle secca che le rughe.

L’olio di argan aiuta a:

cicatrizzare la pelle

combattere l’acne

proteggere i capelli e nutrirli

rinforzare le unghie.

2 – Olio d’avocado per le pelli secche e molto rovinate

Gli antiossidanti e le vitamine che contiene l’olio di avocado aiutano le pelli con eczemi e psioriasi. Ricco in acidi grassi omega 3, potassio e vitamine A, D e E, riesce a rigenerare la pelle e ad idratarla in fondo.

Ottimo impacco per capelli secchi e sfibrati

da applicare sulle zone arrossate della pelle

utile anche per gli arrossamenti dei bimbi

Dona sollievo dopo una scottatura

Ottima contro le smagliature

3 – Olio di cocco per pelli secche e mature

La composizione dell’olio di cocco, molto ricco in vitamine e acidi grassi, lo rende un toccasana per la cura della pelle. Infatti, è molto usato in cosmetica perché idrata e purifica la tua pelle, inoltre favorisce il rinnovo cellulare e combatte la comparsa delle rughe ma anche i danni causati dai raggi solari.

Ottimo come sapone e deodorante naturale

come struccante per occhi

mescolato insieme allo zucchero è ottimo come scrub corpo prima di un epilazione

Può essere un ottima crema idratante viso

Cura la micosi

Ovviamente è anche ottimo in cucina, da provare al posto dell’olio di oliva.

Skincare quotidiana e olio

Prima di usare gli oli nutrienti, è necessario fare una skincare specifica per la propria tipologia di pelle. Importante struccarsi sempre, usare il tonico e un contorno occhi.

Se si hanno problemi come acne, eczema e altri, è opportuno affidarsi ad un dermatologo che curerà la pelle in modo specifico.