Non vuoi usare pesticidi in giardino? Prova il sapone molle di potassio

Il sapone molle di potassio è la migliore alternativa ai pesticidi in giardino. “La scelta più sicura per l’orto e il frutteto” secondo i ricercatori dell’Università di New Hampshire Extension, il sapone molle potassico può essere usato anche su rose, fiori, arbusti e piante ornamentali. Si tratta di un prodotto naturale che non rovina i frutti e le piante e rispetta l’ambiente.

Sapone molle di potassio: a cosa serve

È un prodotto ecologico ottenuto da una saponificazione a base di oli vegetali, non inquina l’ambiente, per questa ragione è ideale se si hanno bambini o animali in casa. Il sapone molle di potassio serve a:

protegge indirettamente le piante dalle fumaggini, perché favorisce lo scioglimento della melata prodotta dagli afidi e altri insetti;

Rafforza le difese immunitarie delle piante;

Combatte la comparsa di parassiti a copro molle, come gli afidi, le cocciniglie, gli acari, le cimici e la mosca bianca;

Svolge molto bene il ruolo di bagnante e adesivante e se unito a un insetticida, ne facilita la distribuzione omogenea, rendendo il trattamento più efficace;

Aiuta a eliminare le uova d'insetti e diminuisce il grado di umidità che potrebbe provocare la comparsa di muffa e funghi.

Potrai usare il sapone molle potassico nell’orto, senza il timore di danneggiare le piante. Come prodotto naturale e biodegradabile non lascerà traccia di sé a lungo e non sciuperà le tue colture. Se adoperato sulle piante, che siano ornamentali o da frutto, ne favorirà lo sviluppo senza nessun rischio di rovinarle.

A ogni modo, faresti bene a fare un piccolo test di 48 ore, prima di usarlo sulla pianta infestata. Non tutti gli esemplari lo tollerano. Per esempio, le piante grasse, la gardenia, la stella di Natale e l’ippocastano sopportano poco questo prodotto. Tratta una piccola area della pianta in questione e aspetta un paio di giorni, per vedere come reagisce.

Sapone molle di potassio: come si utilizza

In genere nei negozi si trovano confezioni di 1/2 Kg o di 1 Kg di sapone molle di potassio. Il prodotto non va mai usato puro, ma dovrai diluirlo con l’acqua. La proporzione da rispettare sarà di 1 Kg ogni 100 l di acqua. Versa la miscela dentro un flacone spray e poi spruzza sulle piante mantenendo una distanza di circa 20 cm e avendo cura di non bagnare i fiori. L’ideale sarebbe usare la soluzione quattro volte, facendo passare dieci giorni tra un trattamento e l’altro. Meglio applicare il sapone molle potassico al mattino presto o in serata, ma non farlo nelle ore più calde del giorno.