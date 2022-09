Oroscopo domani Paolo Fox, 10 settembre 2022: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Torniamo con il nostro appuntamento astrologico di ogni giorno per raccontarvi l’oroscopo per domani di Paolo Fox, sabato 10 settembre 2022. Il popolare astrologo de I Fatti Vostri ci svela, come sempre, alcune preziose anticipazioni riguardo il futuro e rivela i segni zodiacali più fortunati e quelli meno fortunati della giornata. Ecco le previsioni tratte dall’oroscopo per domani di Paolo Fox, rivolte a Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

Oroscopo domani Paolo Fox, 10 settembre: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Curioso di scoprire come sarà l’amore, il lavoro e la salute secondo le previsioni astrologiche del popolare astrologo di Rai2? Leggi il seguente oroscopo per domani, dedicato ai quattro segni centrali dello zodiaco!

Oroscopo domani: Leone

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani comincerà un momento interessante che avrà il suo apice domenica prossima. Nei giorni scorsi potresti esserti arrabbiato con qualcuno, soprattutto se ti sei sentito frenato, ostacolato. Venere in agosto ti ha riempito di maggiore sicurezza in te stesso. Ora sei più conscio del tuo carisma, della tua forza interiore. Amore bello e progetti interessanti grazie a Giove favorevole.

Previsioni astrologiche domani Paolo Fox: Vergine

Domani dovrai fare ogni cosa con estrema calma. Quando tu hai molti impegni, corri il rischio di andare nel pallone. Non dovresti soffermarti troppo sui particolari, ma tenere conto del cuore del problema. Considera un programma, un progetto che vuoi sviluppare nel suo insieme, senza perdere tempo inutilmente, occupando di cose banali. Il prossimo anno Giove sarà di nuovo attivo e ti aiuterà a lanciare i progetti.

Previsioni domani Paolo Fox: Bilancia

Come anticipa l’astrologo Paolo Fox domani faresti bene a non tirare fuori vecchie tensioni in amore. Presto Venere entrerà nel tuo segno e ti permetterà di recuperare. Sii paziente. In questo momento hai una gran voglia di ritrovare più fascino e bellezza. Entro la fine della settimana dovrai provare a risolvere un contenzioso in sospeso legato alla famiglia. Entro la fine del 2022 avrai la tua rivalsa personale.

Oroscopo domani: Scorpione

Domani avrai la complicità di una magnifica Luna in Pesci. Nelle prossime ore avrai un’ottima capacità di azione. Se agosto ha messo a dura prova diversi rapporti di coppia, settembre sarà ripagarti. Le relazioni più provate avranno bisogno di ritrovare una migliore tranquillità. Novità professionali all’orizzonte. Qualcuno dovrà capire se un contratto sarà rinnovato. La risposta, però, potrebbe arrivare non prima di febbraio del prossimo anno.