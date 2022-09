Oroscopo Paolo Fox domani, 10 settembre 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Torniamo con il nostro appuntamento astrologico di ogni giorno per raccontarvi l’oroscopo di Paolo Fox di domani sabato 10 settembre 2022. Il popolare astrologo de I Fatti Vostri ci svela, come sempre, alcune preziose anticipazioni riguardo il futuro e rivela i segni zodiacali più fortunati e quelli meno fortunati della giornata. Ecco le previsioni tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per domani, rivolte a Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox domani, 10 settembre: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Curioso di scoprire come sarà l’amore, il lavoro e la salute secondo le previsioni astrologiche del popolare astrologo di Rai2? Leggi il seguente oroscopo per domani, dedicato ai quattro segni finali dello zodiaco!

Oroscopo domani: Sagittario

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani si preannuncia un giorno da prendere con le pinze. Non disperare! Non dovrai affrontare molti problemi, ma avrai solo più bisogno di stare alla larga da possibili seccatori. In questo momento avverti una grande tensione che arriva dal contesto intorno. In amore dovresti trovare una vena più creativa, soprattutto se stai portando avanti un legame di vecchia data.

Previsioni astrologiche Paolo Fox domani: Capricorno

Domani comincerà un periodo di preparazione che ti porterà al successo della prossima primavera. Fino ad allora dovresti affinare le tue armi, stringere nuove alleanze, conservare il tuo ruolo senza attirare critiche. Giove contrario ti causerà continue battaglie lungo il percorso. La Luna in sestile ti regalerà una buona capacità di azione.

Previsioni Paolo Fox domani: Acquario

Come anticipa l’astrologo Paolo Fox domani dovrai cercare di calmare le acque. Nelle ore passate ci sono tanti troppi impegni o tensioni. Non dovresti accumulare dei ritardi, cerca di sostenere il ritmo giusto per andare avanti. Qualcuno dovrà vincere una sfida, anche personale, recuperare un sentimento. In questo periodo sei di fronte a un bivio: vuoi riprendere un percorso passato o andare avanti e fare qualcosa di nuovo?

Oroscopo domani: Pesci

Domani la Luna sarà ancora nel tuo segno: la signora bianca dello zodiaco aumenterà la tua parte istintiva e intuitiva. Queste giornate sono di riorganizzazione. Forse qualche Pesci sentirà il bisogno di mettere alla prova un amore. Il prossimo anno ti regalerà garanzie importanti. Già a partire dalla fine del 2022 arriveranno le prime risposte. Da qui in avanti dovrai cercare di alleggerirti di tanti pregressi negativi.