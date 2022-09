Il “ritorno alla normalità” del dopo vacanze è ovviamente costellato da una serie di dinamiche che non sono esattamente entusiasmanti o particolarmente divertenti, ma che risultano necessarie per l’ordinamento “casalingo”, e tra questi spicca il cambio di stagione, che porta una nuova organizzazione dei capi di abbigliamenti negli armadi. Sosostanzialmente si tratta di un vero e proprio cambio di tipologie di abiti che se non apportati correttamente causano inevitabili perdite di tempo, confusione ed aumentano la possibilità di “disperdere” i nostri abiti. Tuttavia basta qualche trucco per organizzare gli armadi in modo semplice e preparato.

Prepararsi al cambio stagione: ecco come organizzare gli armadi

I consigli sono molteplici, molti “figli” del buonsenso, altri invece più specifici. Ad esempio è sempre una buona idea ricordarsi di stirare preventivamente gli abiti e le cose particolaramente ingombranti così da ridurre il volume.

Tuttavia prima di tutto è estremamente importante ricordarsi di scegliere un giorno adatto (non fine giornata, magari un giorno di ferie), svuotare completamente l’armadio, iniziando a dividere le cose da sistemare, e soprattutto le cose da gettare e quelle da conservare. Può essere molto utile organizzare il tutto in scatole distinte e divise.

E’ saggio dividere le cose per tipologia, ad esempio separare i vestiti, le borse e gli accessori da conservare e dall’altra quelli da sistemare nell’armadio. E’ sempre consigliabile farsi aiutare, soprattutto se abbiamo la spiccata tendenza a conservare cose inutili, e che invece vanno assolutamente gettate o, meglio ancora, donate o vendute.

Ricordarsi di fare largo uso di contenitori per armadio che permettono di ottimizzare al 100 % lo spazio all’interno dei nostri armadi.