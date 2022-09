Pulizia del frigo: ecco come farlo nel migliore dei modi con prodotti naturali

La pulizia del frigo va fatta spesso se vogliamo mantenere come nuovo l’elettrodomestico e preservare la conservazione degli alimenti. Il frigorifero è uno degli elettrodomestici più importanti della cucina. Conserva gli alimenti freschi e ne previene il deterioramento. Ma può anche essere un terreno fertile per batteri e muffe se non viene pulito regolarmente.

Pulire il frigorifero non è un compito divertente, ma è importante farlo regolarmente per evitare intossicazioni alimentari e altri rischi per la salute. La buona notizia è che non è necessario utilizzare prodotti chimici aggressivi per pulire il frigorifero. Esistono diversi modi naturali per pulirlo, altrettanto efficaci.

Pulizia del frigo: operazioni preliminari

Prima di iniziare la pulizia, è necessario staccare la spina del frigorifero. In questo modo si evita di prendere una scossa elettrica se si tocca accidentalmente una superficie metallica all’interno dell’apparecchio. Assicuriamoci che il congelatore sia completamente scongelato prima di iniziare la pulizia del frigorifero. Molte persone non se ne rendono conto, ma il frigorifero e il congelatore hanno programmi di pulizia diversi. Se si pulisce il frigorifero quando nel freezer c’è ancora del ghiaccio, si rischia di trasferire i batteri dall’interno del frigorifero all’interno del freezer.

Allo stesso tempo dobbiamo togliere tutto quello che c’è dentro. In questo modo sarà più facile pulire i ripiani e l’interno dell’apparecchio. È anche una buona idea rimuovere i ripiani e pulirli separatamente. In questo modo sarà possibile pulire tutte le fessure dove spesso si sviluppano batteri e muffe.

Potremo anche pulire la parte inferiore dei ripiani, che è molto difficile da raggiungere quando sono nel frigorifero. Con un frigorifero di tipo side-by-side, possiamo pulire anche l’esterno dell’apparecchio rimuovendo tutti i ripiani. In questo modo sarà molto più facile pulire le pareti del frigorifero. Non dimentichiamo di rimettere a posto i ripiani prima di ricollegare il frigorifero.

La pulizia vera e propria

L’interno del frigorifero è solitamente ricoperto da un sottile strato di particelle di cibo e batteri. Il primo passo per la pulizia del frigorifero consiste nello strofinare i ripiani con acqua calda e sapone. Assicuratevi che l’acqua sia calda, poiché l’acqua fredda potrebbe rompere i ripiani in plastica. Se i ripiani sono in acciaio inossidabile, si può usare acqua calda per pulirli.

Dopo averli strofinati, si può usare un panno pulito per asciugarli. Il bicarbonato di sodio è uno dei migliori detergenti naturali. È molto efficace per rimuovere odori e batteri da ogni tipo di superficie. Possiamo usarlo anche per pulire delle parti nascoste come le guarnizioni. Le guarnizioni della porta sono le parti delle porte del frigorifero che toccano il frigorifero stesso. Con il tempo possono sporcarsi e sono difficili da pulire.

Ultimi ritocchi prima di ricollegare il frigo

Il frigorifero è dotato di una luce interna. Questa luce è solitamente coperta da un coperchio protettivo che può essere aperto per sostituire le lampadine. Le lampadine sporche sono un terreno fertile per i batteri, quindi è necessario pulirle regolarmente. Una volta terminata la pulizia del frigorifero, è possibile rimettere tutto all’interno e ricollegare il frigorifero.