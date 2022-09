Quanti bicchieri d’acqua bisogna bere al giorno: la risposta sconvolge tutti

Se vi state chiedendo quanti bicchieri d’acqua bisogna bere al giorno, sappiate che non vi è una risposta universale. Molto dipende dall’attività che si fa durante il giorno e anche dal peso.

Molti dicono che bisogna bere almeno 2 litri di acqua al giorno, altri dicono 3. Altri ancora invece, che bastano due bicchieri ai pasti principali e altri 4 durante la giornata, quindi circa 1,5 l.

Generalizzando, si può affermare che chi conduce uno stile di vita sedentario, deve bere 9 bicchieri d’acqua al giorno. Per chi segue un’attività fisica normale, tra i 10 e gli 11 bicchieri d’acqua. Per un attività intensa si consigliano almeno 14 bicchieri.

Quanta acqua bere al giorno in base al peso: calcolo

Si è soliti affermare che bisogna di bere circa 2 litri di acqua al giorno, con eventuali differenze in base a cambi di stagione o particolari condizioni psicofisiche. Per determinare la quantità esatta che si dovrebbe bere in base al proprio peso corporeo, è possibile seguire il seguente calcolo: 30 ml x kg di peso corporeo = ml al giorno.

Facile fare il calcolo per gli adulti, ecco per i bambini come funziona:

neonati sino a sei mesi di vita: 100 mL/kg al giorno

bambini: tra 6 mesi e un anno di età: 800-1000 mL/giorno tra 1 e 3 anni di vita: 1100-1300 mL/giorno tra i 4 e gli 8 anni di età: 1600 mL/giorno



Come accorgersi di dover bere: ecco quanti bicchieri d’acqua e non solo

Molte persone dicono di non aver sete, oppure di non sapere quando bere.

Ma non temere, il corpo e il cervello ti avvertono quando hanno bisogno di acqua. Ecco come te ne puoi accorgere:

L’urina: un chiaro indicatore di disidratazione è l’urina; se bevi poco non urini tanto e quando lo farai l’urina sarà più scura. Ciò vuol dire che non sei abbastanza idratato. Quando è chiara è un segno che siete ben idratate!

Pelle e labbra secche: anche la pelle ti avvisa se ha bisogno di idratazione e non parliamo di creme. Se non bevi abbastanza, la pelle sarà più secca e anche le labbra, possono bastare anche solo 24h. Questo campanello d’allarme dovrà farti riflettere e metterti in riga

Mal di testa: la scarsa idratazione può provocare anche mal di testa, insieme agli altri sintomi è sicuramente un grande campanello d’allarme.

La sensazione di sete varia da soggetto a soggetto e – secondo la scienza – pare che la gola e l’intestino svolgano un ruolo attivo nel placare la sete, molto prima che il sangue venga diluito dall’acqua ingerita.

Quando parliamo di idratazione, non ci si riferisce solo all’acqua ma anche a quegli alimenti che aiutano il corpo ad idratarsi come frutta e verdura, che sono essenziali, in una dieta equilibrata.