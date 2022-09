Abbiamo recentemente trattato delle personalità che sono così “grandi” e talvolta ingombranti da essere in grado di colmare un contesto con la sola personalità. Si tratta di individui fortemente accentrativi che con una capacità comunicativa ma non solo sono impossibili da non notare. Di contro, è quasi normale ricordare che esistono anche gli “opposti”, ossia persone che invece passano quasi inosservate ai più, a causa di tratti caratteriali schivi, sfuggenti e non che non amano o che non vogliono dare nell’occhio. Quali sono i segni che passano inosservati?

Questi segni passano “inosservati” o quasi. Li conosci?

Scorpione

Non sono minimamente interessati a stare sotto gli occhi di troppi individui, e quasi naturalmente preferiscono intraprendere contesti nascosti “di nicchia” dove possono evidenziare la loro concretezza che è il punto di forza del segno. Passano inosservati per volontà ma basta conoscerli per comprenderne le qualità, così come i difetti.

Bilancia

Diverso il discorso per Bilancia che non disdegna le attenzioni ma che al contrario non riesce a “spiccare” da questo punto di vista. Tende, purtroppo per lui a “scomparire nel contesto” e confondersi con lo sfondo. Troppo “Normale” o comunque appartentemente troppo standardizzato per poter essere considerato realmente.

Capricorno

Capricorno è troppo poco interessato o “concentrato” in relazione ai contesti umani per spiccare realmente nelle categorie sociali. Si fa notare in particolar modo per una grande efficienza e concretezza e questo costituisce la cosa più importante per lui. Capricorno infatti non è esattamente interessato nel voler spiccare per motivi che considera “frivoli”.