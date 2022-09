Sempre di fretta oppure placidi e tranquilli, le personalità non sono “bianche o nere” in modo distinto ma spesso fanno parte di una differenziazione che li vede evidenziare la loro natura in situazioni particolari. E’ il caso dell’atteggiamento “tipico” nelle situazioni sociali e professionali. Se quasi tutti siamo bravi a mantenere il controllo nelle situazioni problematiche, il tutto diventa diverso quando arrivano le “complicazioni” ed è in questo contesto che le persone che se la prendono comoda si evidenziano. Ma quali sono questi segni, che per l’appunto, se la prendono sempre molto, troppo comoda?

Questi segni se la prendono molto comoda…quali sono?

Cancro

Mai mettere fretta ad un Cancro, ciò scaturirebbe solo una sequela di eventi e problematiche che non potrebbero mai avere un effetto positivo. Cancro ha i suoi tempi e anche se questi sono solitamente molto, ma molto più lenti di altri, non può che fare altro che prendersela molto comoda.

Leone

Leone è il segno che fa maggiormente arrabiare perchè il suo atteggiamento indolente e placido è fonte di nervosismo, litigi e dissidi di vario genere in particolar modo nei contesti professionali dove in genere è necessaria una certa capacità di “rispondere” alzando il ritmo. Ma questo non fa parte del Leone che anche quando va di fretta sembra procedere a rallentatore.

Pesci

Forse il più ragionato ed il più flemmatico non può che rientrare in lista. Pesci è cosciente, rispetto ad altri segni, di questa particolare prerogativa e perlomeno prova ad essere più reattivo. Per questa forma di buona volontà viene solitamente “tollerato”.