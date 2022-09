Il cancro è una malattia degenerativa parecchio temuta, dai sintomi poco chiari e quasi sempre confusi con altre patologie. Per questo, la prevenzione e una diagnosi precoce si svelano di fondamentale importanza per cominciare una cura tempestiva. Tra le diverse tipologie di cancro e i molteplici sintomi connessi, ci sono diversi segnali che potrebbero applicarsi a qualunque forma della malattia. Uno in particolare può divenire ancora più visibile di notte.

Sintomi del cancro: questo segnale è evidente la notte

In questo senso, è indispensabile fare parecchia attenzione ad alcuni primi segnali e sintomi rivelatori del cancro. Difatti, anche se quasi sempre alcuni sintomi sono uniti a determinate tipologie della malattia, alcuni possono essere più generali, tra cui perdita di peso, stanchezza o dolore indefinibile.Però, un segnale in particolare può rivelarsi sostanziale se attenzionato per tempo. Stiamo parlando di una sudorazione eccessiva, principalmente durante le ore notturne.

Vediamo oggi qual è il legame tra sudorazione e cancro. Come detto prima, una sudorazione sproporzionata può essere un primo sintomo di cancro oppure essere dovuta al processo stesso del cancro. La sudorazione è un processo del tutto normale per il nostro organismo e anche se non ce ne rendiamo conto traspiriamo costantemente. Tuttavia, si tende a sudare di più quando: fa caldo, ci alleniamo, siamo nervosi, arrabbiati o sconvolti, attraversiamo la menopausa, siamo malati ed infine anche quando prendiamo farmaci che causano sudorazione.

Poi, una delle cause più comuni di sudorazione nelle persone che hanno il cancro è l’infezione, questa infatti può innalzare la temperatura del corpo che a sua volta suda per cercare di diminuirla. Anche i mutamenti ormonali, dovuti per esempio a trattamenti come la chemioterapia, possono causare vampate di calore e sudorazione.

In particolare, le donne possono verificare una menopausa precoce durante il trattamento per il cancro al seno, causando anche in questo caso fiammate di calore e sudorazione. Alla stessa maniera, anche gli uomini possono sperimentare una sovrabbondante sudorazione nel trattamento ormonale per il cancro alla prostata o il cancro al seno, in quanto diminuisce la quantità di testosterone nel corpo.

Infine, anche medicinali e farmaci antitumorali possono procreare, come effetto collaterale, una sudorazione smisurata e vampate di calore.Ecco dunque un possibile sintomo del cancro ben visibile specialmente al notte.