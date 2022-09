Vi è un legame ben attaccato tra solitudine e psicologia e la personalità di chi ama stare da solo presenta diverse particolari peculiarità che vedremo oggi. Diverse persone preferiscono e decidono appositamente di vivere da sole, perché amano la solitudine e non riescono ad immaginarsi una vita condivisa con altre persone. Altre persone, all’opposto, si ritrovano sole per colpa del destino e magari non sono neanche preparate a una vita in solitudine.

Qualsiasi sia il motivo per cui ci si ritrova a vivere da soli, una cosa è certa, ovvero che nella maggior parte dei casi, le persone arrivano alla conclusione di amare la propria lontananza e indipendenza. La parte bella del vivere da soli è la libertà. Difatti non vi è alcun controllo, disturbo o intervento dall’esterno e nessuno può rimproverare se fai qualcosa di sbagliato.

Però, se tentiamo di ragionare a lungo termine, è ovvio che stare da soli possa iniziare a pesare dopo un po’ di tempo perché si prova la mancanza di un confronto, del sostegno e della compagnia.

Ti piace stare in solitudine? Ecco svelato il perché: “incredibile”

Di solito, le persone che prediligono vivere da sole hanno queste sei caratteristiche: la prima è che sono più accorte. Ciò perché amano godersi la loro solitudine e tutte quelle attività che si fanno in solitaria come lo yoga e la meditazione. Sono più spiccate, perché spesso amano i passatempi come la lettura o la pittura, ma anche la poesia e la musica.

Ciò le rende anche più singolari quando si tratta di relazionarsi con altre persone. Poi, sono più rispettose, evitano di intromettersi nella vita degli altri e omaggiano la vita privata altrui, tenendo le distanze da pettegolezzi e cattiverie. Apprendono e sanno bene cosa significa la parola amicizia, in quanto la loro abitudine a stare da soli gli insegna ad identificare il valore dell’amicizia e a scegliere con cura le persone di cui stare.

Hanno infine una grande mentalità aperta, in quanto la lettura e la forte ambizione di sapere li rendono pronti a imparare cose nuove e importanti. Sono più responsabili, poiché hanno un carattere serio e trasparente che li rende in grado di impegnarsi in modo ottimale quando è doveroso.

Ecco dunque cosa vuol dire amare la solitudine e quali tratti contraddistingue chi ama tale situazione.