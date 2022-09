Usa questo metodo per interpretare il linguaggio corporeo di una persona autistica

Interpretare il linguaggio corporeo di una persona autistica è un mezzo per scavalcare una serie di incomprensioni linguistiche e gestuali. L’autismo è una condizione neurologica che influisce sul modo in cui una persona percepisce e interagisce con il mondo. Le persone affette da autismo hanno spesso difficoltà a comprendere e a rispondere a segnali non verbali, come il linguaggio del corpo.

Questo può rendere le interazioni sociali difficili e frustranti. Se conosciamo qualcuno con autismo, possiamo fare alcune cose per aiutarlo a interpretare il nostro linguaggio del corpo. Quando si interpreta il linguaggio del corpo di una persona con autismo, si dovrebbe iniziare osservando come si muove e si comporta.

Dobbiamo anche essere consapevoli di ciò che ci circonda e usare indicazioni verbali quando è opportuno. Quando si comunica con una persona con autismo, bisogna evitare di usare il gergo ed essere chiari e concisi. Questo ci aiuterà a costruire relazioni migliori con persone che hanno meno probabilità di rispondere alla comunicazione non verbale, come il linguaggio del corpo.

Linguaggio corporeo

Quando si cerca di interpretare il linguaggio del corpo di una persona con autismo, si dovrebbe iniziare osservando come si muove e si comporta. Questo ci darà un’indicazione del suo stato d’animo, dei suoi sentimenti e dei suoi atteggiamenti nei nostri confronti. Bisogna anche cercare degli schemi così da comprendere come reagisce alle diverse situazioni.

L’ambiente circostante è una componente importante per chi soffre di autismo. Per esempio, se ci troviamo in un luogo pubblico e la persona sembra a disagio, dobbiamo cambiare posto e andare altrove. Oppure se ci troviamo in una zona affollata, in una situazione in cui le persone sono vicine, dovremo offrire alla persona più spazio affinché non provi disagio e malessere.

Le indicazioni verbali possono aiutare a capire il linguaggio corporeo. L’uso di indicazioni verbali può contribuire a far sentire la persona con autismo più accettata e compresa e riduce il rischio di comunicazioni errate, che possono verificarsi quando le persone interpretano male il linguaggio del corpo dell’altro.

Quando si comunica con chi soffre di autismo, è necessario essere chiari e concisi. Questo aiuterà la persona a capire ciò che sta cercando di dire. Si deve evitare di usare un linguaggio gergale che possa confondere o fuorviare. Comunicare con una persona autistica può richiedere pazienza in quanto necessita di maggiore tempo per elaborare le informazioni, oltre a farlo in modo diverso dagli altri.

Questo può anche rendere le persone meno propense a rispondere alla comunicazione non verbale, come il linguaggio del corpo. Per esempio, a una persona con autismo potrebbe sfuggire un cenno del capo o un sorriso che indicherebbe la volontà di parlare con lei. Questo può rendere più difficile comunicare con loro, ma è importante provarci. Le persone con autismo possono sentirsi più a loro agio se sono in grado di comunicare con altre persone.

Non pensiamo nei nostri termini quando ci rivolgiamo alle persone con autismo ma cerchiamo di immedesimarci nel loro mondo. Facciamoci aiutare da chi è loro più vicino e calchiamo il loro modo di interagire.