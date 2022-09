Il concetto di utensile è antichissimo in quanto con questo nome si definisce in maniera generica qualsiasi strumento specificamente concepito per svolgeere una funzione pratica, e quelli utilizzati per la cucina sono sicuramente tra quelli più indispensabili in senso assoluto, fondamentalmente perchè tutti abbiamo bisogno di cucinare ma non solo. Gli utensili da cucina devono per forza di cose essere trattati nel giusto modo, con una sorta di “rispetto”. Buona parte di questi utensili è sviluppata in particolar modo in acciaio inossidabile e legno, ma se i secondi sono per forza di cose più facili da sostituire essendo costituiti per l’appunto di materiali “naturali”, come prendersi cura di quelli in metallo?

Utensili da cucina: ecco come lucidarli con ingredienti naturali e fai da te

Non è da sottovalutare l’aspetto estetico, in quanto nella concezione moderna di cucina gli utensili in bella vista, se opportunamente “tirati a lucido” garantiscono un eccellente colpo d’occhio. Ma come lucidarli senza fare ricorso a soluzioni specifiche, ma solo con l’ausilio di ingredienti naturali?

Anche l’acciaio inossidabile può facilmente perdere la finitura estetica se viene sottoposto a uno “stress” di macchie costante senza essere pulito per tempo in modo efficace. Un rimedio prevede semplicemente l’utilizzo di bicarbonato ed aceto.

Basta far bollire una pentola piena d’acqua, e una volta raggiunta l’ebollizione sarà sufficiente aggiungere alla soluzione due o tre cucchiai di bicarbonato di sodio, dopodichè una volta lasciato raffreddare per qualche minuto, i nostri utensili potranno essere “immersi” nella soluzione così formata. Dopo un “ammollo” di almeno 10 minuti, gli utensili potranno essere ripresi e sottoposti ad un trattamento di lucidatura con un panno pulito imbevuto di aceto di vino bianco. Una volta lasciati asciugare gli utensili (è sufficiente agire di “olio di gomito” per diversi minuti), questi saranno splendenti e puliti, come se fossero nuovi!