Tenere conto della situazione economica del paese rapprsenta qualcosa di estremamente importante sia per i singoli nuclei familiari ma anche per lo stato, così da avere una visione informativa completa della situazione. L’interesse di una qualsiasi entità statale è infatti quella di prervare una sorta di equilibrio tra le classi sociali e anche i cosiddetti ammortizzatori sociali, come i vari bonus ed agevolazioni (così come anche il discusso Reddito di Cittadinanza) necessitano di un calcolo efficiente come può essere quello scaturito dall’ISEE.

Indicatore della situazione economica equivalente

L’ISEE costituisce uno strumento sempre più “richiesto” dai vari cittadini per ottenere i già citati servizi ma anche nell’ottica di comprensione del reddito. L’indicatore della situazione economica equivalente infatti prende in esame sia i vari redditi di un nulceo familiare ma anche i vari patrimoni detenuti dai membri, sia mobiliari che immobiliari, che vanno ad unirsi ad una sequela di maggiorazioni e informazioni di vario tipo. In sintesi, è uno strumento utilizzato per valutare la condizione economica delle famiglie.

Per ottenere l’ISEE bisogna presentare telematicamente la DSU ossia la Dichiarazione Unica Sostituiva, attraverso l’ausilio di un Caf/patronato presente sul territorio nazionale oppure direttamente attraverso il portale INPS. L’ISEE è tecnicamente “formato” dall’indicatore della situazione economica (Ise= valore assoluto dato dalla somma dei redditi e del 20% dei patrimoni mobiliari e immobiliari dei componenti il nucleo familiare) ed il parametro desunto dalla scala di equivalenza in base al numero dei componenti del nucleo familiare.

A cosa corrisponde un ISEE di €40.000? Ecco la risposta. “Attenzione”

Il valore finale è quindi una sorta di conclusione di un calcolo complesso, quindi non è facile definire la situazione economica di un ISEE di €40.000 in quanto le casistiche sono parecchie. Per sommi capi si può definire una somma corrispondente ad un valore medio-alto pari a redditi per oltre 30-35mila euro, anche si tratta di una considerazione aleatoria, potrebbe corrispondere ad una condizione di medio-alto livello economico.