Convivere con il diabete di tipo 2 vuol dire che è fondamentale essere consapevoli di ciò che si mangia. È considerevole scegliere le opzioni che vi soccorrono nel gestire i livelli di zuccheri nel sangue. Ciò, però, non significa che l’ora della merenda debba essere difficile o noiosa. Oggi vedremo 10 snack veloci e salutari in caso di diabete di tipo 2.

Ecco 10 snack sani e veloci, ideali per chi soffre di diabete di tipo 2

Iniziamo con carote, peperoni, cetrioli e gambi di sedano che sono ottimi da inzuppare nell’hummus. Tali verdure sono piene di vitamine, minerali, fibre e antiossidanti. L’humus è fatto da ceci, il che lo rende pieno di proteine ​​e fibre. I ceci hanno anche un inferiore indice glicemico, quindi soccorrono nel controllare i picchi di zucchero nel sangue. Anche i popcorn sono una squisita scelta per uno spuntino in caso di diabete di tipo 2.

La misura di fibre nei popcorn può aiutarvi a mantenervi sazi più a lungo, il che può anche anticipare il desiderio di dolci. Abbiate presente che la maggior parte delle calorie dei popcorn giungono dai carboidrati, quindi accertatevi di controllare le dimensioni della vostra porzione. Circa 3 tazze di popcorn al naturale comprendono 19 grammi di carboidrati e circa 177 calorie. Un altro ottimo snack sono le uova bollite.

Poi vi sono le olive. Queste racchiudono una buona dose di grassi sani, assieme a ferro, fibre e vitamina E. La ricerca ha comprovato che sono anche piene di fitonutrienti, che hanno proprietà antiossidanti e antinfiammatorie. Una porzione da 1 tazza di olive nere contiene 8 grammi di carboidrati, 0 grammi di zucchero e 8 mg di ferro. Poi abbiamo gli avocado, che sono a basso contenuto di carboidrati e ricchi di grassi e fibre sani. Anche lo yogurt greco che è ricco di proteine ​​ed è anche una buona fonte di calcio, è consigliatissimo.

Accertatevi di scegliere uno yogurt semplice e non zuccherato. Per un altro snack goloso e salutare, immergete un po’ ‘di sedano in 1 o 2 cucchiai di burro di frutta secca 100%, per fare il pieno di proteine ​e grassi buoni. Un’altra idea di spuntino può divenire una lattina di tonno che ha 62 grammi di proteine ​​e solo 3 grammi di grassi e, specialmente, non contiene zuccheri. Infine la frutta secca mista è molto consigliata.