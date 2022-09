Ecco 5 cose da non fare con una persona autistica: la lista ufficiale

Ci sono almeno 5 cose da non fare con una persona autistica e non perché sia nocivo ma perché la può far sentire a disagio e insicura. Il disturbo dello spettro autistico (ASD) è un complesso disturbo del neuro sviluppo che influisce sulla capacità di una persona di comunicare e interagire con gli altri. Le persone con ASD spesso hanno difficoltà a comprendere e a rispondere ai segnali sociali.

Di conseguenza, possono comportarsi in modi che sono considerati “strani” o “inappropriati” per gli standard neuro-tipici. Sebbene sia importante essere comprensivi e tolleranti nei confronti delle persone con ASD, ci sono alcune cose da evitare se si vuole mantenere un buon rapporto con loro.

Le persone con ASD sono individui con personalità, punti di forza e sfide uniche. È importante rispettare queste differenze e ricordare che ogni persona con ASD è diversa.

5 cose da non fare con una persona autistica

Non si può dare per scontato che una persona con autismo sia in grado di fare tutto ciò che può fare una persona che non soffre di autismo. Invece di dare per scontata una competenza, dobbiamo imparare a chiedere informazioni specifiche sulle capacità della persona. Se la persona è verbale, chiediamo quali sono i suoi punti di forza e di debolezza. Se la persona non è verbale, chiediamo quali sono i suoi comportamenti. In questo modo si otterrà una visione più accurata delle capacità e delle difficoltà della persona.

È giusto specificare che le persone con autismo apprezzano la buona comunicazione. Molte persone con ASD hanno ottime capacità di comunicazione e possono essere eccellenti interlocutori. Anche se la persona con cui si parla ha capacità linguistiche limitate, è necessario mantenere un tono rispettoso. Evitiamo allora di parlare alla persona come se fosse un bambino o una persona di cui state mettendo in dubbio l’intelligenza.

Le persone con ASD spesso non capiscono le metafore o le espressioni che devono essere intese come un paragone. Per esempio, dire “Prendere il toro per le corna” o di “Far quadrare i conti” probabilmente non avrà senso perché queste espressioni sono intese come un paragone. Molte persone con ASD imparano in modo letterale. Ciò significa che preferiscono che i fatti vengano comunicati in modo diretto. Non amano il linguaggio vago o ambiguo.

Alcune persone possono cercare di “aggiustare” la persona con autismo nel senso che potrebbero cercare di correggere i comportamenti della persona o di cambiare la sua personalità. Ma loro non hanno bisogno di essere aggiustate. Hanno bisogno di comprensione e accettazione. Impariamo a rispettare i modi in cui si differenzia dalle persone che la circondano.

La maggior parte di persone che soffre di un qualsiasi spettro di autismo ha il suo confine e le sue preferenze in termini di spazio personale. Quando interagiamo con loro prestiamo attenzione al linguaggio del corpo e controlliamo che non si stiano sentendo a disagio. Il tatto è complicato per tutte le persone, ma può essere particolarmente complesso per le persone con ASD. Si tratta di un aspetto individuale che riguarda il livello di disabilità della persona.