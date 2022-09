Ecco dove vedere i fiori di ciliegio in Italia: “che spettacolo emozionante”

Lo spettacolo della fioritura dei ciliegi è una delle cose più belle da vedere quando arriva la primavera. Uno spettacolo che siamo soliti vedere in tv, vedendo immagini spettacolari del Giappone. Ma forse non sai che in Italia ci sono numerosi luoghi da raggiungere per godersi lo spettacolo dell’Hanami. Ma vediamo dove vederli!

La fioritura dei ciliegi

L’arrivo della primavera coincide con la fioritura dei ciliegi, uno degli spettacoli più suggestivi di sempre. In Giappone, tra la fine di aprile e l’inizio di maggio, si assiste alla fioritura dell’Hanami, termine che identifica la tradizione di guardare gli alberi in fiore, prevalentemente i ciliegi. Questa pratica coincide non solo con i sensi, ma anche e soprattutto con la mente. Ma questo spettacolo non è visibile solo in Giappone, ma anche in giro per l’Italia potrai avere l’occasione di assistere a questo meraviglioso spettacolo. La fioritura varia a seconda del clima e, in parte, a seconda della latitudine. Eppure sia in Giappone che in Italia, la tempistica degli avvenimenti coincide.

Roma: i ciliegi in fiore

A Roma, in particolare all’Eur, esiste dal 1959 un parco con mille alberi di ciliegio donati dal Primo ministro Giapponese, durante una visita diplomatica che si svolse quello stesso anno. Il regalo fu circa 2500 ciliegi giapponesi chiamati “Sakura”. Mille di questi furono piantati all’Eur affinché si formasse un suggestivo percorso verso il laghetto del quartiere romano che viene chiamata “la passeggiata del Giappone”. Durante la primavera, quando i ciliegi si tingono di rosa, è possibile organizzare pic-nic in abiti tradizionali giapponesi. Una tradizione che attira non soltanto gli abitanti ma anche centinaia di turisti.

L’Hanami a Milano

Sembra impossibile, ma anche in una grande città come Milano si vive la magia dei ciliegi in fiore. D’altronde, i Giapponesi lo fanno nei parchi di metropoli ben più estese e trafficate. Vicino all’Hangar Bicocca, in una collinetta artificiale formata proprio dai detriti della ristrutturazione dell’edificio, è stato creato un parco con oltre 800 alberi. E fra loro, ci sono anche diversi ciliegi, tra cui anche esemplari della specie più diffusa in Oriente. Tra marzo e aprile, puoi passare di qui per prenderti una pausa da automobili e smog e ammirare un piccolo Hanami.

L’Hanami a Mason Vicentino

Se abiti in Veneto, hai anche un’altra possibilità per sperimentare l’Hanami. Vicino al comune di Mason Vicentino, in provincia di Vicenza, si trova un sentiero lungo il quale si possono ammirare tantissime bellezze naturali, tra le quali proprio gli alberi di ciliegio. Li puoi vedere durante marzo e aprile, ma puoi anche partecipare alla tradizionale “Marcia dei ciliegi in fiore”, che si tiene ogni anno a Pasquetta. Non è necessario essere uno sportivo per godere dello spettacolo dei petali rosa: i percorsi hanno una lunghezza che varia dai 5 ai 20 chilometri, e puoi anche scegliere la variante che si estende per intero in pianura.