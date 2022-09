Tra apparire testardi e perseveranti può esserci una bella differenza, che è scaturita da una sorta di “limite” imposto dal comportamento. Tutti o quasi hanno un limite che una volta superato, ci fa alzare “bandiera bianca” in tutti i casi, ma ciò che conta veramente è l’applicazione che dediciamo alle nostre cause che possono riflettere in modo più o meno definito quello che siamo. E nel caso degli uomini, così come per le donne, sono molti quelli quasi “portati” ad essere naturalmente perseveranti in tutti i casi. Questi sono effettivamente gli uomini perseveranti sono i seguenti, lo sapevi?

Ecco gli uomini più perserveranti secondo lo zodiaco. Li conosci?

Capricorno

Fragili in amore, ma estremamente forti e volitivi in altri ambiti, gli uomini Capricorno sono insospettabilmente fieri della loro sensibilità che è la caratteristica che li rende sicuramente più empatici ed affabili. L’essere perseveranti, sommato alla sensibilità di cui sono dotati, li porta a poter affrontare di tutto.

Acquario

“Capoccioni”, duri di comprendorio e anche estremamente orgogliosi, gli uomini Acquario sono difficili da distogliere dai rispttettivi obiettivi. Ma questo è un bene perchè si tratta di personalità estremamente capaci e volitive ma che non sono famose per seguire le regole. Sono degli “scapestrati” nati, ma estremamente sicuri dei propri mezzi.

Vergine

Apparentemente non si focalizzano così tanto su un obiettivo, ma la realtà delle cose è che un uomo Vergine quando si mette in testa qualcosa è impossibile da far “distogliere”. La sua principale arma è la continuità, potrebbe fare di tutto ma alla fine ritorna sempre sul punto precedente e conquista l’obiettivo.