La combattività ossia la tendenza a non arrendersi anche a fronte di problematiche di ogni sorta è sicuramente un “tratto” correlato al coraggio ed è indiscutbilmente qualcosa di estremamente positivo, almeno nella percezione comune. Infatti è facile rispettare ed ammirare chi riesce a non arrendersi mai, come abbiamo già trattato, mentre seppur “normale”, restare razionali e comprendere quando è il caso di alzare “bandiera bianca” può essere indiscutibilmente portato come un segno di codardia. Ma quali sono i segni zodiacali che si arrendono troppo presto anche quando non necessario?

Ecco i segni che si arrendono troppo presto!

Cancro

Ha la fastidiosa tendenza a non fidarsi appieno delle proprie pur importanti e presenti qualità. Cancro per questo motivo tende a sottovalutarsi e giudica troppo frettolosamente una situazione problematica. Anche se ha tantissime doti importanti, Cancro “leva subito le tende” ed alza bandiera bianca, spesso quando la situazione è ancora risolvibile.

Vergine

E’ combattivo ma si arrende, ma non è un controsenso. Questo perchè Vergine tende a valutare una situazione esclusivamente con i propri occhi quindi se questa risulta compromessa la cosa “finisce li”. E Vergine non ritornerà su un discorso che reputa oramai chiuso. Quindi è come detto combattivo ma si arrende.

Acquario

Acquario si arrende presto perchè, banalmente, risulta la soluzione più logica e conveniente almeno nel breve periodo. Sceglierà sempre l’uovo oggi piuttosto della gallina domani, non è una personalità che ama le sfide e stare “sotto pressione” come tanti altri profili caratteriali, ecco perchè alza bandiera bianca anche quando non realmente necessario.