Il concetto di elasticità rapportato ad un profilo caratteriale indica la capacità di sapersi adattare alle situazioni più disparate senza per questo snaturarsi del tutto. “L’elastico” quindi è un adattivo e nel contesto degli uomini la cosa non è assolutamente da sottovalutare rispetto al mondo femminile, in quanto molte personalità maschili sono eccessivamente rigorose e “bloccate” su preconcetti difficili da “schiodare”. Invece gli uomini più elastici sono esattamente quelli appna descritti, quali sono secondo lo zodiaco?

Gli uomini più…elastici! Sai quali sono, per lo zodiaco?

Pesci

Non nasce così “elastico”, ha idee definite ma ha la prerogativa di ascoltare sempre chiunque. E generalmente ogni idea riesce a “modificare seppur parzialmente il suo operato senza sforzo. Non è “fissato” con l’idea che lo dovrebbe portare ad apparire sempre sicuro di se, ma al contrario è sempre pronto a mettersi in discussione in quasi ogni situazione.

Sagittario

Tende ad aver delle idee proprie ma quando si tratta di darsi da fare, è solito ascoltare tutti. E’ una personalità elastica perchè agisce mentalmente in modo da essere sempre il più efficiente possibile secondo l’uomo Sagittario non esiste una sola maniera per risolvere un problema, ed è lui stesso il primo a mettersi in discussione.

Toro

Fa un po’ il “duro” ma è un profilo considerabile “democratico”, basta convincerlo che la propria opinione non è l’unica. Quindi questo “rigore” tende ad essere superficiale. Si tratta di un profilo che lavora bene in compagna e non si fa problemi ad ammettere una propria mancanza in un settore specifico.