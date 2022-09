I giardini pensili sono la scelta ideale per chi vuole beneficiare di uno spazio verde pur abitando in città, magari in centro o nelle zone industrializzate. Struttura dalle origini antichissime, il giardino pensile oggi raffigura una soluzione sempre più apprezzata che, oltre a donare all’immobile un originale tocco di eleganza e creatività, ne aumenta anche il valore, il periodo dove spopola di più è quello di settembre. Vediamo assieme in cosa consiste un giardino pensile, quali sono le sue caratteristiche e come realizzarlo.

I giardini pensili stanno spopolando a settembre: ecco come realizzarli

Iniziamo col dire che questi sono giardini realizzati su una superficie sopraelevata, come un tetto, una terrazza o una veranda sul balcone. Sono soluzioni ideate per portare spazi verdi anche in centro città al pari del giardino verticale, che però è indirizzato a rivestire muri e pareti verticali.Hanno bisogno di un substrato abbastanza spesso ed un buonoimpianto di irrigazione.

Contraddistinti da una flora abbondante, esercitano un peso notevole e lo spessore può raggiungere i 25 cm.Possiamo fare una distinzione dei giardini pensili più comuni: giardini pensili intensivi leggeri. Questi cercano di duplicare un normale giardino da terra su una superficie soprelevata. Si possono creare anche con una base di spessore contenuto e richiedono una inferiore capacità di resistenza al sostegno di carichi da parte della copertura.

Giardini pensile intensivi pesanti: questi, invece, impiegati spesso come copertura per garage interrati, permettono l’utilizzo di un’ampia varietà di piante decorative. Sono caratterizzati da uno spessore più grande della base di 25 cm circa. Per creare un giardino pensile dovete prima di tutto controllare con un tecnico i carichi che il solaio può reggere, evitando di sovraccaricarlo con pesi sproporzionati.

Considera che 1 kg di terriccio bagnato (il terriccio andrà a rivestire la soletta del tetto) raddoppia il suo peso normale. Infine, potete stendere lo strato di terriccio che dovrà ricoprire la soletta del tetto o del terrazzo per ospitare piante, arbusti e piccoli alberi. Dunque il giardino non sarà in ogni caso conseguito con vasi. Tagliate tutti gli strati di materiale rimanendo libere le grondaie così da lasciar fuoriuscire l’acqua in eccesso.

Per i giardini pensili vi sono terricci dal peso contenuto, pieni di sostanze organiche e minerali. Un’altra qualità è la grande capacità di raccolta idrica. Ecco come creare il vostro giardino pensile.