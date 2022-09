Nessuno lo sa, ma esiste un metodo per mantenere fresche le rose

Per mantenere fresche le rose non basta annaffiarle e controllarle ogni tanto: vanno rispettate tutte le indicazioni di coltivazione corrette. Così quando poi sarà tempo di seccarle ci ritroveremo con dei bei boccioli che scoppiano di salute. Le rose sono un fiore popolare per molte occasioni, ma se non si fa attenzione, possono appassire rapidamente e perdere la loro bellezza.

Il taglio della rosa

Il momento migliore per tagliare le rose è il mattino. Le rose tagliate al mattino si conservano più a lungo di quelle tagliate nel pomeriggio. Per farlo utilizziamo un coltello, delle cesoie o delle forbici affilate. Se le estremità delle rose vengono strappate o tagliate con un coltello opaco, è più probabile che anneriscano e diventino marroni.

Inoltre, tagliando le rose in obliquo, si permette agli oli naturali della rosa di scendere verso la base della rosa stessa. In questo modo le rose si mantengono fresche più a lungo. Se tagliamo le rose con un angolo di 90 gradi, l’olio della rosa smetterà di fluire e le rose si seccheranno più rapidamente.

Fresche le rose con l’acqua

Un’altra cosa da fare per mantenere fresche le rose è rimuovere i tappi di plastica sul fondo del bouquet. Questo consiglio è relativo all’acquisto di rose da un fiorista o da un vivaista. Rimuovendo i tappi, l’acqua potrà defluire e l’aria entrare. In questo modo le radici delle rose non marciranno. È inoltre buona norma aggiungere un po’ d’acqua al vaso ogni giorno. L’acqua deve essere tiepida e delicata. Si può anche aggiungere un po’ di conservante floreale per mantenere le rose fresche più a lungo.

Quando portate a casa le rose appena tagliate, mettetele immediatamente in acqua. In questo modo le rose si manterranno fresche più a lungo. È meglio usare acqua tiepida. Non è consigliabile usare acqua calda perché potrebbe far annerire le rose. Un’altra cosa da fare per mantenere le rose fresche è aggiungere all’acqua un po’ di conservante floreale. Potete trovare il conservante floreale in qualsiasi negozio di fiori.

Cambiando l’acqua ogni giorno, le rose si mantengono fresche più a lungo. È una buona idea cambiare l’acqua ogni giorno perché vi permette di controllare le rose e di vedere se hanno bisogno di ulteriori cure. Anche nebulizzare le rose ogni giorno aiuta a mantenerle fresche. È meglio usare acqua tiepida per nebulizzare le rose.

Possiamo trovare spray adatti alle rose dal fiorista ma dobbiamo prima pulire i petali dalla polvere o dalla sporcizia per non creare una pasta alquanto disgustosa da vedere. L’ultimo consiglio è quello di aggiungere all’acqua un conservante floreale per aiutare le nostre rose a rimanere fresche ancora più a lungo.

Si tratta di un prodotto con ingredienti naturali e, in particolare, con minerali che troviamo in vendita dal nostro fiorista di fiducia. o in qualsiasi altro negozio specializzato nella vendita di fiori. Un ingrediente naturale che va a sostituire il conservante floreale è lo zucchero o il sale da cucina. Entrambi vanno aggiunti all’acqua a piccole dosi e senza esagerare con la quantità.