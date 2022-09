Oroscopo domani Paolo Fox, 11 settembre 2022: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Torniamo con il nostro appuntamento astrologico di ogni giorno per raccontarvi l’oroscopo per domani di Paolo Fox, domenica 11 settembre 2022. Il popolare astrologo de I Fatti Vostri ci svela, come sempre, alcune preziose anticipazioni riguardo il futuro e rivela i segni zodiacali più fortunati e quelli meno fortunati della giornata. Ecco le previsioni tratte dall’oroscopo per domani di Paolo Fox, rivolte a Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

Oroscopo domani Paolo Fox, 11 settembre: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Curioso di scoprire come sarà l’amore, il lavoro e la salute secondo le previsioni astrologiche del popolare astrologo di Rai2? Leggi il seguente oroscopo per domani, dedicato ai quattro segni centrali dello zodiaco!

Oroscopo domani: Leone

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani la Luna sarà molto positiva: si prospetta una domenica interessante. In questo periodo sarebbe davvero un peccato non dare spazio all’amore, non vivere una bella storia o lasciarsi andare a questa corrente che offre soluzioni positive. Sul fronte lavorativo ed economico potrebbero esserci piccoli fastidi. Favoriti i nuovi incontri.

Previsioni astrologiche domani Paolo Fox: Vergine

Domani dovresti provare a riposare un po’ di più, scrollarti di dosso questa strana ansia di non farcela nel lavoro. Tu hai grandi qualità e sei sostenuto da stelle importanti. Eppure sembra tutto rallentato oppure fatichi a recuperare il ritmo lavorativo di sempre. Venere premierà i sentimenti, anche delle Vergine più solitarie o che si sono separate di recente.

Previsioni domani Paolo Fox: Bilancia

Come anticipa l’astrologo Paolo Fox domani dovrai fare i conti con una Luna in opposizione. Non disperare! Rispetto allo scorso maggio, ora stai recuperando terreno, a velocità della luce. Giove opposto ti costringerà a fare particolare attenzione alle tue fatiche. Le coppie che hanno vissuto dei momenti complicati, dovranno impegnarsi per ritrovare una buona complicità. Cerca di riposare un po’ di più.

Oroscopo domani: Scorpione

Domani potresti sentirti un po’ preoccupato se penserai al prossimo anno. Questa ansia sarà maggiore se stanno cambiando alcuni riferimenti o dei progetti. Se fino a poco fa eri certo di poter contare su persone che ti sostenevano, ora le cose stanno cambiando. Oppure sei tu a voler cambiare. In questo periodo faresti bene a non azzardare dei salti nel vuoto.