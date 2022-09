Pangoccioli: ecco la ricetta per ottenerli morbidi e dorati

I pangoccioli sono delle semplici brioche ripiene di gocce di cioccolato che tuttavia riescono a conquistare tutti quanti con la loro bontà e sofficità. Ideali per la merenda dei bambini, sono perfetti anche a colazione, specialmente se appena sfornati. Ecco come prepararli comodomente a casa vostra!

Ingredienti per 15-20 pangoccioli

560 gr di farina 00

100 gr di zucchero bianco

125 gr di gocce di cioccolato fondente

130 ml di latte fresco intero + 10 ml per spennellare

130 ml di acqua

50 gr di burro

10 gr di lievito di birra fresco

2 uova

essenza di vaniglia

sale

Procedimento

Iniziate preparando il lievitino.

In una ciotola versate 50 ml di latte e 50 ml di acqua, entrambi a temperatura ambiente, 100 gr di farina e il lievito sbriciolato quindi mescolate e lasciate riposare in forno spento coprendo con pellicola trasparente per 40-60 minuti.

Passato il tempo di pre-lievitazione, unite al lievitino lo zucchero, mescolando accuratamente quindi versate 1 cucchiaino di essenza di vaniglia, il resto della farina, del latte e dell’acqua. Mescolate con un cucchiaio cercando di legare il più possibile gli ingredienti (se usate la planetaria utilizzate la frusta a foglia) quindi sbattete un uovo all’impasto, aggiungete un pizzico di sale e riprendete a mescolare.

Ora è il momento di incorporare il burro. Unite un pezzetto alla volta e mescolate energicamente con una mano con movimenti dal basso verso l’alto o in alternativa utilizzate il gancio nella planetaria. Aspettate che si assorba tutto il burro prima di aggiungerne altro. Il composto dovrà essere ben incordato alla fine.

Aggiungete le gocce di cioccolato quindi fate fare un altro paio di giri al gancio in modo da rimescolare le gocce all’impasto.

Ora ponete il vostro impasto ben incordato e farcito di gocce di cioccolato in una ciotola imburrata dai bordi alti e lasciate lievitare all’interno del forno spento o in un luogo asciutto a temperatura costante per circa 3-4 ore finchè non raddoppia di volume.

Rovesciate su un piano leggermente infarinato e stendete l’impasto lateralmente quindi ripiegatelo su sè stesso tirando i due lati che avete allungato. Fate riposare 30 minuti quindi ripiegate gli altri due lati, sempre verso l’interno. Rigiratelo e procedete a tagliare dei pezzi di impasto del peso di circa 45 gr l’uno.

Formate delle palline e sistematele su delle teglie foderate di carta forno lasciando nuovamente riposare l’impasto per altre 3 ore.

Quando saranno gonfiati sbattete un uovo insieme a 10 ml di latte e spennellateli in superficie quindi iniziate a infornare in forno caldo pre-riscaldato a 180° per 15 minuti circa. Controllateli dopo 10 minuti e quando si saranno dorati verificate la cottura interna con uno stecchino.

Una volta sfornati lasciateli raffreddare e servite.

Buon appetito!