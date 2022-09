Come tutte le criptovalute, anche Ethereum è molto volatile è il suo valore potrebbe cambiare da un giorno all’altro, sia in positivo che in negativo. Possiamo però affermare che sicuramente è stata una delle protagoniste indiscusse del 2021. Questo perché questa moneta è arrivata ad oltrepassare i 4 mila euro per unità, in quel periodo.

Le persone, o meglio gli investitori, vedendo i risultati positivi di questa moneta, investono a loro volta in essa è ne fanno aumentare il valore. Andiamo però ora a vedere quanto vale oggi e cosa ci aspetta nel prossimo futuro di Ethereum.

Quanto vale Ethereum oggi? Ecco il valore che nessuno si aspettava

Come abbiamo già detto, le previsione per qualsiasi criptovaluta sono impossibili. L’unica cosa che invece si può fare è considerare tutti i possibili fattori esterni, che potrebbero interferire con il suo andamento, sia in positivo che in negativo. Si può, ad esempio, considerare l’aumento dell’inflazione e la guerra che si sta svolgendo da mesi in Ucraina, contro la Russia. È da considerare anche la crisi energetica in tutto il mondo.



Una delle particolarità di Ethereum è che ha un funzionamento creato per non essere “fisso” ma sempre in continuo sviluppo. Inoltre, le transazioni con la moneta sono molto facili e veloci. Per finire, possiamo dire che le operazioni di mining hanno un dispendio di energia minore rispetto alle altre.

Andiamo però ora a vedere quanto vale oggi. Sta sempre più aumentando il suo valore. Ad oggi 1 ETH vale ben 1.706,95 euro e si presume che il suo valore aumentare ancora di più nei prossimi giorni.

Ovviamente è ancora lontano dal suo valore massimo che ha raggiunto. Infatti lo storico dei prezzi di Ethereum mostra che ETH ha registrato un valore massimo di 4228.93 euro. Si spera però in un forte aumento con il passaggio a Proof of Stake previsto tra pochi giorni, cioè entro il 15 settembre.