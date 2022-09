Riviera Ligure: ecco cosa visitare e perché la stanno scegliendo tutti

La Liguria è piena di tesori, alcuni dei quali ancora gelosamente custoditi. Le sue perle più incredibili sono quelle sul mare: la costa ligure è alta e frastagliata e nasconde borghi incastonati o a picco sul mare. La Riviera ligure è il tratto di costa marina che si affaccia su Mar Ligure ed è divisa fra Liviera di Levante e di Ponente, rispettivamente il punto più a nord il primo e più ad ovest il secondo. Ma vediamo cosa c’è da vedere e quali sono le attrazioni principali.

Ventimiglia: una città a picco sul mare

Ventimiglia è l’ultima città della riviera ligure proprio a ridosso della Costa azzurra. La città è famosa per le sue spiagge e per il suo mare cristallino. Inoltre nel suo centro storico, sono riservate non poche sorprese come la Cattedrale dell’Assunta, un meraviglioso e bellissimo esemplare di arte romanica. Anch’essa, per la sua posizione, si presta come perfetto punto di partenza per itinerari più ad ampio raggio tra riviera ligure e Costa Azzurra. A Ventimiglia scoprirai panorami inaspettati che ti lasceranno meravigliato: angoli nascosti di natura incontaminata, come i celebri giardini Hanbury. Spiagge rilassanti come le Calandre o i Balzi Rossi. Scorci piacevoli come l’oasi del Nervia.

Portofino

Un cliché italiano. Una delle destinazioni più ambite dai turisti, famosa in tutto il mondo e sinonimo di eleganza e dolce vita. Un tesoro prezioso della Liguria, fatto di case color pastello, negozi esclusivi e ristoranti con specialità di pesce che si affacciano sulla bellissima piazzetta che domina il porticciolo. Dalla Chiesa di San Giorgio puoi godere di una vista panoramica di Portofino e del promontorio. Se poi hai voglia di meravigliarti ancora, da qui, continuando la camminata, raggiungerai prima il Castello Brown e poi il Faro di Punta di Capo. Il modo migliore per raggiungere Portofino è quello di arrivare a Santa Margherita Ligure e poi prendere l’autobus o il battello, oppure di arrivarci a piedi con una passeggiata sul mare dal centro di Santa Margherita.

Sestri Levante

Ci troviamo a quasi 60 km da Genova, in uno dei posti più fotografati della riviera, anche chiamato “la città dei due mari“. Questo perché il centro storico sorge su un isolotto collegato alla terraferma da una striscia di terra che si affaccia su due baie. La magia di Sestri Levante te lo annuncia già il nome di queste due: la “Baia delle Favole” e la “Baia del Silenzio”. Ma non solo questo, i caruggi del centro storico sono colorati, pieni di botteghe e bei negozi, sanno di estate e sanno di vacanza.