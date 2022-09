Da diversi anni agire in modo “rispettoso per l’ambiente” non è più qualcosa considerabile appannaggio esclusivo dei più attenti al pianeta, ma come evidenziato anche dai cambiamenti climatici e anche dalla necessità di utilizzare strumenti meno dannosi per l’ambiente, rappresenta una forma di necessità. Anche se siamo “obbligati” ad usare ad esempio accelleranti, prodotti che migliorano l’efficienza delle coltivazioni e pesticidi di vario tipo, si da sempre una preferenza maggior a quelli di origine naturale o comunque non così dannosi per la natura. Un esempio di insetticida alternativo è costituito dal sapone molle di potassio.

Sapone molle di potassio: ecco come usarlo al posto di insetticidi

Di cosa si tratta? Conosciuto anche come sapone molle potassico, è uno dei prodotti naturali più usati in agricoltura al posto di insetticidi e pesticidi chimici. Risulta essere particolarmente utile peer arginare ed anticipare malattie tipiche delle piante come la fumaggine, un effetto che comporta lo scuramento di foglie e fusti vittima di funghi saprofiti, ma è utile anche contro varie tipologie di insetti parassiti.

Costituito da sali di potassio e acidi grassi, ha una consistenza mediamente pastosa e sotto forma di insetticida deve essere spruzzato su tutta la superficie della pianta per essere effettivamente efficace ed oltre a fungere da insetticida ha un effetto positivo sulle piante in quanto potenzia le difese naturali.

Inoltre è completamente green, in quanto completamente vegetale e biodegradabile, e non ha effetti negativi sull produzioni agricoli. L’aspetto negativo è quello pratico, in quanto deve agire in maniera continua in quanto ha la tendenza ad asciugarsi perdendo così efficacia, quindi una dose di sapon molle di potassio deve essere sottoposta con costanza sull’intera pianta attraverso uno spruzzatore professionale.

Risulta essere efficace contro buona parte delle specie di insetti come afidi, adelgidi, cocciniglie, acari, trifidi, pidocchi, aleurodidi e anche diverse tipologie di bruchi.