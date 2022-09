Se hai barattoli in casa, non buttarli: ecco come puoi usarli in modo geniale

I barattoli in casa che non si usano più perché abbiamo terminato gli ingredienti all’interno non vanno buttati ma riutilizzati. Molti di noi hanno qualche barattolo vuoto in giro per casa. Sono perfetti per conservare gli avanzi, preparare il pranzo o portare uno spuntino in viaggio. Ma una volta vuoti, la tentazione di buttarli via può essere forte. Le possibilità di utilizzo di un barattolo vuoto sono infinite.

Le dimensioni del barattolo non contano, l’importante è l’idea che utilizziamo per realizzare questi piccoli progetti. Possiamo suddividere le idee in due grandi categorie. Ovvero l’uso di barattoli in casa per conservare e custodire oggetti e alimenti e una soluzione per creare dei progetti fai da te davvero interessanti.

Con i barattoli in casa possiamo anche pensare a realizzare dei regali originali senza utilizzare la carta regalo e altri prodotti acquistati. La soluzione è perfetta soprattutto se amiamo cucinare e realizzare dei prodotti della cura del sé come candele, saponi, olio di massaggio, maschere, eccetera. Sprigioniamo la nostra creatività invece di riempire il bidone della spazzatura.

Soluzioni di conservazioni con i barattoli in casa

I barattoli sono perfetti per conservare gli alimenti per il futuro o per preparare gli avanzi. Sono ottimi anche per conservare prodotti secchi, chicchi di caffè e spezie. Se sono dei vasi banali, li possiamo decorare così da avere qualcosa di unico e originale. Facciamo solo attenzione che il tappo sia chiuso in maniera adeguata così da conservare correttamente i cibi.

Sono molti i mestieri che richiedono barattoli vuoti. Per esempio, se amiamo dipingere possiamo mettere pennelli e colori all’interno dei vasi di vetro. Nonché utilizzare gli stessi per mescolare i colori. Anche per le sarte possono essere utili: conserveremo in ordine fili, bottoni, gomitoli e altre chincaglierie.

Se abbiamo un compleanno imminente o un’occasione speciale, i barattoli possono essere il regalo perfetto. Dai biscotti alle caramelle, sono di sicuro gradimento. È sufficiente mettere un lotto di biscotti in un barattolo, avvolgerli con un nastro festoso e ottenere una confezione originale e fantasiosa di sicuro impatto.

Un barattolo di vetro può anche essere un ottimo portacandele. Basta inserire una candela nel barattolo e il gioco è fatto. Ma all’occorrenza un barattolo grande può trasformarsi in un vaso per i fiori freschi. Possiamo anche dipingere l’esterno per dare un tocco personale. Utilizziamo i vasi in vetro anche per le talee o per le piante aromatiche.

Progetti fai da te

Una fantastica idea per coinvolgere i più piccoli è quella di realizzare una caccia al tesoro. Potremo pensare di nascondere dei piccoli tesori di oggetti o alimenti all’interno dei barattoli e poi nasconderli in giro per la casa o in giardino. Dovremo poi preparare una mappa funzionale così da realizzare un gioco davvero perfetto.

Sempre per i bambini, possiamo realizzare un calendario dell’avvento. Il calendario è un ottimo modo per fare il conto alla rovescia all’arrivo del Natale. All’interno possiamo mettere i nostri regali oppure inserire delle frasi che preparino il bambino a festeggiare il Natale con uno spirito più caloroso e meno consumistico.