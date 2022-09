Se ti cadono tanti capelli a settembre, ecco cosa ti sta succedendo

Settembre è il mese in cui i capelli cadono di più, quindi non bisogna spaventarsi, ecco cosa può succedere. Se ti cadono tanti capelli a settembre, non preoccuparti: si tratta di un processo naturale che si ha andando in contro all’autunno.

Puoi optare per trattamenti rinforzanti che limitano la caduta. Ma ti chiedi ogni anno perché succede, la risposta è facile: purtroppo il sole fa male! in parte c’entra il sole estivo, quando c’è troppo sole sul cuoio capelluto, purtroppo viene sottoposto a stress ossidativo. A ciò si sovrappone il ricambio fisiologico dei capelli che avviene durante il cambio di stagione.

Altri responsabili della caduta dei capelli possono essere l’eccessiva secchezza oppure l’umidità che colpisce soprattutto i capelli ricci. Di certo poi, il diminuire delle temperature non aiuta.

Ma noi siamo qui per indicarvi rimedi utili per la caduta dei capelli prima del grande freddo.

Ti cadono tanti capelli a settembre? ecco cosa puoi fare

Cosa fare allora contro i capelli che ci ritroviamo in mano a settembre?

La prima cosa da fare è avere sempre il cuoio capelluto pulito, per evitare la formazione di grasso e di forfora. Bisogna lavarli adeguatamente e con i prodotti adatti.

Poi per diminuire la caduta dei capelli esistono trattamenti specifici capaci di rinforzare il cuoio capelluto e combattere la caduta. Esistono diverse lozioni o compresse che possono aiutare a riguardo, tutte a base di elementi naturali.

Spesso dietro la caduta dei capelli c’i sono squilibri ormonali o carenza di ferro e, più in particolare, di ferritina, la componente del sangue che nutre i bulbi piliferi. Spesso i capelli, a causa di questo motivo, si indeboliscono e perciò cadono.

Spesso la causa può essere anche l’inadeguata assunzione di proteine, sia nel lavaggio (prodotti con proteine) che tramite l’alimentazione.

L’alimentazione giusta fa la differenza

Per avere capelli sani e folti, bisogna curare l’alimentazione. Secondo alcuni studi, esistono alimenti capaci di contrastare la caduta dei capelli. Essi devono contenere proteine, vitamina A, vitamina B e biotina. I capelli sono composti da cheratina e in minima parte da cistina e lisina. Questi due aminoacidi si trovano nei cibi, migliori amici dei capelli, ossia carne rossa, pesce e uova. Se l’alimentazione dovesse essere carente di queste sostanze, bisogna introdurli man mano nella dieta e fare il pieno di integratori che contengono almeno una di queste sostanze.

Se ti cadono tanti capelli a settembre, puoi capire dove è il problema e iniziare a prevenire l’indebolimento prima del freddo. Capelli sfibrati non fanno bene a nessuno!