Solo in pochi ne parlano: ecco cosa è l’orto-giardino e perché è geniale

L’orto-giardino è una soluzione geniale per realizzare un piccolo angolo verde in giardino o sul terrazzo di casa. Si tratta di un orto curato come fosse un giardino, tenendo conto anche dell’aspetto estetico. In questo spazio gli ortaggi e i fiori coesistono e hanno lo stesso valore. La bellezza va a braccetto con la funzionalità.

Orto-giardino: cosa è e perché è un’idea geniale

Potager è una parola francese usata per indicare un orto ornamentale. Il jardin potager è particolarmente diffuso in Francia: si tratta di un orto che svolge sia una funzione pratica, sia una funzione decorativa e ricorda i caratteristici orti rinascimentali. Famoso è l’orto-giardino del pittore impressionista Monet che l’artista descrisse come “il capolavoro più bello” che avesse creato.

Ti potrebbe interessare: Nessuno lo sa, ma esiste un metodo per mantenere fresche le rose

Chi l’ha detto che dobbiamo scegliere tra orto e giardino e non possiamo avere entrambi nel proprio spazio? I benefici di questa soluzione sono innumerevoli. La convivenza di verdure e fiori in un pezzo di terra, oltre ad abbellire il giardino, è una soluzione più green di quanto si pensi.

Le api e gli altri insetti impollinatori sono attratti dai fiori e dal nettare, portando dei vantaggi anche agli ortaggi e favorendo un raccolto più abbondante.

sono attratti dai fiori e dal nettare, portando dei vantaggi anche agli ortaggi e favorendo un raccolto più abbondante. Esistono in natura alcune piante ornamentali che tengono lontani i parassiti , come la lavanda. Il profumo intenso dei suoi fiori ha un’azione repulsiva nei confronti di molti parassiti.

, come la lavanda. Il profumo intenso dei suoi fiori ha un’azione repulsiva nei confronti di molti parassiti. Oltre agli ortaggi ci sono fiori eduli che sono commestibili e possono arricchire molte pietanze.

che sono commestibili e possono arricchire molte pietanze. Alcune piante attraggono i parassiti e svolgono il ruolo di colture trappola. Sono specie che attirano insetti nocivi e proteggono gli ortaggi vicini. Una volta infestate dai parassiti, ti basterà rimuoverle e metterai al sicuro il tuo orto.

Orto-giardino: alcuni consigli preziosi

Se vuoi realizzare un orto-giardino a casa tua, dovrai innanzitutto studiare con cura la progettazione degli spazi e delle piante da coltivare. La regola d’oro è tenere sempre a mente l’aspetto estetico. Quando dovrai scegliere le piante da accostare, dovrai considerare anche i colori e la forma, oltre che lo spazio e le esigenze.

Non dovrai sottovalutare il periodo di fioritura. L’ideale sarebbe coltivare piante che producono fiori nello stesso periodo degli ortaggi coltivati accanto. In questo modo, sfrutterai al meglio l’attività delle api e degli altri insetti impollinatori.

Distribuisci i fiori per tutta la superficie del tuo orto-giardino, così che la resa estetica sia più accattivante. Tieni conto anche dell’altezza delle piante, altrimenti rischierai di sottrarre luce necessaria agli ortaggi. Potresti abbellire i bordi del giardino-orto, piantando dei rampicanti o piccoli frutti.