Torta caprese: ecco la ricetta originale

La torta caprese è un tipico dolce campano che nasce da un errore. Preparata da Carmine di Fiore nel 1920, lo chef dimenticò di aggiungere la farina all’impasto e da questo errore è nata una torta dal cuore morbido e dalla crosticina croccante, senza glutine. Di seguito ecco la ricetta per preparla come da tradizione.

Ingredienti per uno stampo da 18 cm in alluminio

185 gr di farina di mandorle

120 gr di zucchero bianco

125 gr di cioccolato fondente al 60%

3 uova

125 gr di burro

la buccia di 1 arancia

1 cucchiaio di rum

zucchero a velo

sale

Procedimento

Iniziate sciogliendo il burro ed il cioccolato insieme a bagnomaria; riduceteli a pezzetti prima di scioglieri, in modo da facilitare il lavoro. Una volta che otterrete una fonduta liquida e liscia mettetela da parte.

Separate adesso i tuorli dagli albumi, ponendo la massima attenzione affinchè non vi siano residui di tuorlo nei bianchi; questo potrebbe comprometterne il montaggio a neve.

In una ciotola versate i tuorli, 80 gr di zucchero e la scorza grattuggiata dell’arancia quindi montate con un frullino elettrico; dovrete ottenere una crema spumosa e liscia. Unite quindi il rum e il mix di burro e cioccolato fusi a temperatura non calda quindi continuate a montare con le fruste elettriche, emulsionando tutti gli ingredienti.

Versate al composto adesso la farina di mandorle e con una spatola unite gli ingredienti fino ad ottenere un’impasto denso e omogeneo.

Montate adesso gli albumi a neve con lo restante zucchero.

Quando saranno ben montati e fermi uniteli al resto degli ingredienti e sempre con la spatola amalgamateli con movimenti dal basso verso l’alto, in modo da evitare di smontare il tutto.

Imburrate e infarinate la teglia in alluminio e versatevi il composto quindi livellatelo. Accendete il forno in modalità statico a 180° e quando sarà ben caldo infornate.

Lasciate cuocere per 30-35 minuti e controllate con uno stecchino il centro della vostra torta per capire se è pronta. Quando risulterà umido ma non liquido e con una bella crosticina esterna vorrà dire che è pronta.

Sfornate e lasciate raffreddare per un ora, quindi facendo attenzione capovolgetela su un piatto da portata e lasciatela raffreddare ulteriormente per 8 ore prima di spolverare con zucchero a velo e di servirla.

Potete accompagnare con della panna montata dolce o del gelato alla vaniglia per un dessert, una colazione o una merenda ancora più golosa!

Buon appetito!