Quando parliamo di Bancomat, subito pensiamo a tutti i tipi di pagamento che possono avvenire elettronicamente, compreso le transazioni. Questo perché Bancomat SpA, fu il primo ad avere molto successo e diffusione. Proprio per questo motivo ha cominciato a rappresentare tutto il mondo dei pagamenti elettronici. Nel tempo si è anche evoluto, infatti prima si poteva usare solo per pagare attraverso la carta, mentre ora si può anche prelevare attraverso gli ATM compatibili.

Bancomat, quando è scattata l’allerta nessuno ci credeva: “pazzesco”

Come stavamo dicendo, dato che fu il primo circuito ad essere diffuso, il Bancomat “racchiude” tutti i pagamenti elettronici. Molte persone, anche se in modo errato, quando parlano di pagamenti elettronici, di prelievi o di carte di credito e debito, lo associano subito al Bancomat. I pagamenti elettronici, sono sempre più diffusi e molte persone lo utilizzano come unico metodo di pagamento. Non si può dire lo stesso dei Bancomat, che stanno sempre più scomparendo. Questo perché le persone non prelevano così da non avere contanti liquidi, ma pagano direttamente con la carta o con il cellulare.

Proprio per questo, molte banche stanno cercando di far funzionare i servizi di home banking. Ovvero quei servizi che prima si facevano i banca, ma ora si possono fare anche a casa, online.Infatti sono sempre più diffuse le banche che hanno applicazioni apposite per svolgere queste funzioni direttamente da casa. Ad esempio, grazie a queste applicazioni, possiamo vedere il saldo, del saldo, l’estratto conto o i vari movimenti dei prelievi. I prelievi inoltre, si possono fare tramite gli ATM.

Gli ATM però sono sempre meno diffuso in Italia e vanno sempre più scomparendo. Questo proprio per quello che abbiamo detto prima, molte persone non prelevano più, ma pagano direttamente con la carta. Molte banche infatti, stanno chiudendo le proprie filiali così da risparmiare.

Ovviamente però, ci vorrà ancora tempo per far scomparire del tutto i Bancomat, ma si pensa che le commissioni per i prelievi saranno sempre più alte. Si pensa infatti, che potrebbero superare anche 1,50 euro.