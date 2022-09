A volte sono le condizioni a sviluppare le idee più interessanti e funzionali ad uno specifico concetto e contesto, e questo è sicuramente vero in quanto la vecchia concezione che vede le idee migliori scaturire da situazioni di crisi ha sicuramente un fondo di verità. Un paese come l’Italia da anni deve affrontare diversi squilibri e diseguaglianze che da decenni condizionano e limitano la crescita economica ma non solo, e anche dal punto di vista degli immobili la situazione riflette una fase di stagnamento, con i giovani che tendono ad emigrare, mentre i piccoli comuni tendono a spopolarsi con grande frequenza, per la cosiddetta deurbanizzazione. Ed è in questo contesto che l’idea delle Case a 1 euro ha iniziato a svilupparsi e prendere gradualmente sempre più quota.

Case a 1 euro, ecco dove si trovano e come approfittarne

Ma cosa si tratta? E’ una forma di iniziativa messa in pratica dal comune di Salemi, in Sicilia, uno dei borghi più caratteristici del Mezzogiorno che a fronte della già citata spopolazione nel 2010 ha deciso di mettere in vendita ad un costo simbolico di 1 euro, diverse abitazioni oramai dismesse e non più utilizzate, in precedenza appartenute a privati.

L’idea, inizialmente molto sperimentale, ha portato un incredibile successo al punto che il bando di concorso in merito ha dovuto fronteggiare tantissime richieste, fino a portare la fine dell’iniziativa. Come intuibile l’idea di appropriarsi legalmente di un’abitazione senza pagare ha fatto gola a molti, anche se vanno ovviamente considerati gli obblighi del bando che prevedono l’accollo dei vari costi di ristrutturazione nonchè quelli burocratici, inoltre i lavori devono essere portati a termine entro una data specifica.

L’idea è stata riproposta e migliorata da molti comuni e la tradizione prosegue ancora oggi. Ecco una lista dei comuni che perseguono nell’iniziativa.